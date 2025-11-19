Així t’afectarà el Ral·li 2000 Viratges si et mous per Manresa aquest divendres i dissabte
El Biela Club organitza la 64a edició d'una prova automobilística que enguany és puntualble per al Campionat de Catalunya de Ral·lis d’Asfalt
Regió7
Diverses carreteres del Bages seran escenari aquest divendres a la nit i durant tot dissabte del 64è Ral·li 2000 viratges, prova que organitza el Biela Club i que enguany és puntuable per al Campionat de Catalunya de Ral·lis d’Asfalt. A més, també puntuarà per al Campionat de Catalunya de Ral·li Sprint, de Promoció i Trofeu Júnior i el Volant RACC Trofeu WERACE. Si t'has de moure per Manresa durant aquests dos dies, consulta les afectacions al trànsit que hi haurà i que recollim en aquest article.
La competició començarà aquest divendres, amb el parc tancat que se situarà a l’avinguda de l’Abat Oliva de Manresa, davant de Cal Xavi, a partir de les 17.30 i fins a les 19.00. Aquella mateixa nit es disputarà la primera etapa, en un primer tram a Castellfollit del Boix i un segon tram a les Vilaredes, en el sentit invers de l'habitual, entre Súria i Balsareny. Dissabte, es repetirà el tram de les Vilaredes i s’hi afegirà el de Castelladral, entre Navàs i Súria. A migdia, es lliuraran els trofeus de la categoria Ral·li Sprint.
Les etapes finals començaran a les 16.45, en els trams de Talamanca i el Pont de Vilomara. Tots dos es faran en dues ocasions. La previsió és que els cotxes comencin a arribar al parc tancat final, al complex WOW Club, al carrer de Gaietà Mensa, a partir de les 19.45, per donar els premis als guanyadors.
Afectacions de trànsit a Manresa
Divendres 21 de novembre:
De les 14 h a les 24 h, es farà un ‘Parc Tancat - Sortida’ al carrer Abat Oliba. Això suposarà el tall del trànsit i la prohibició d'estacionament als següents carrers:
- Carrer Abat Oliba (entre el carrer Balmes i l'Avinguda Bases de Manresa)
- Carrer Dante
- Carrer Valentí Almirall (entre el carrer Cintaires i el carrer Abat Oliba)
Dissabte 22 de novembre:
De les 16 h a les 21 h, es realitzarà un ‘Parc Tancat - Arribada’ al carrer Caietà Mensa (Els Trullols). En aquest cas, el trànsit també es veurà afectat i es prohibirà l'estacionament als següents trams:
- Carrer Caietà Mensa (entre el carrer Damià Rius i l'avinguda Països Catalans)
