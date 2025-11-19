Althaia impulsa una campanya de mecenatge per prestar atenció cardiològica de complexitat
‘Suma’t al nostra batec’ és el lema de la iniciativa per recaptar diners per la nova sala d’intervencions en cardiologia, que costa 2,5 milions
El projecte per prestar un servei de cardiologia d’alta complexitat a l’Hospital de Sant Joan de Déu de Manresa té un cost. Són 2,5 milions d’euros que han de sortir de recursos propis de la Fundació Althaia. Per aquest motiu s’ha posat en marxa una campanya de mecenatge que s’ha batejat amb el lema ‘Suma’t al nostre batec’.
La nova unitat ja té des de fa temps els espais disponibles a Sant Joan de Déu. De fet, quan es va ampliar l’hospital fruit de la fusió hospitalària -la part nova es va inaugurar el 2014- ja es van reservar espais davant la possibilitat de poder tenir una unitat d’hemodinàmica. Aquests espais s’han de remodelar i s’han de comprar els aparells d’alta tecnologia per poder fer cateterismes i altres procediments. «Penseu que hem de fer obres i hem fet la licitació de la màquina. No és fàcil», va assegurar aquest dimarts la directora assistencial de la Fundació Althaia, Montserrat Domènech a l’acte de signatura de conveni entre Althaia i l’Hospital de Sant Pau que permetrà dur a terme intervencions cardiològiques d’alta complexitat a Sant Joan de Déu.
Vídeo promocional
Per donar a conèixer aquesta campanya s’ha elaborat un vídeo promocional que té com a protagonistes pacients d’Althaia i professionals de la institució. Tots ells formen un gran cor que batega davant l’accés principal de Sant Joan de Déu.
Els altres protagonistes del vídeo són entitats importants del territori. S’ha aconseguit la complicitat del primer equip del Baxi Manresa, del Club Gel Puigcerdà, de l’associació la Cabra d’Or de Moià, dels geganters i bastoners de Solsona, dels Pastorets de Calaf i de les comparses de la Patum de Berga. Tots apareixen a l’audiovisual fent, també, el gest de batec del cor amb la voluntat d’interpel·lar tota la ciutadania de l’àrea d’influència d’Althaia: les comarques del Bages, Berguedà, Solsonès, Moianès, Cerdanya i Calaf.
Una de les primeres entitats que ja s’han sumat al projecte com a col·laborador és la Fundació Banc Sabadell.
La campanya té la voluntat de fer xarxa entre institucions, teixit empresarial i ciutadania, i reforçar el vincle entre la societat i les organitzacions que aporten valor. Segons Althaia, es tracta d’un model que contribueix al desenvolupament del territori i que fa possible projectes com el d’atenció cardiològica de complexitat.
No és la primera vegada que Althaia empeny una ambiciosa campanya de mecenatge. Ja ho va fer el 2017 per impulsar un nou hospital de dia d’oncologia i hematologia. Dels dos milions d’euros que va costar el projecte, el 50% es van aconseguir gràcies a donacions.
Conveni Althaia Sant Pau
L’Hospital de Sant Joan de Déu de Manresa durà a terme intervencions cardiovasculars d’alta complexitat com cateterismes i altres procediments cardiològics a partir de mitjans de l’any vinent. Es tracta d’un abordatge que fins ara no pot realitzar i que obliga a traslladar pacients a Barcelona. Uns 500 l’any. És una fita important que es compara amb el salt qualitatiu que va suposar la inauguració del nou Sant Joan de Déu l’any 2014.
El nou servei de cardiologia serà possible gràcies al conveni que van signar aquest dimarts la Fundació Althaia de Manresa i l’Hospital de Sant Pau de Barcelona amb el Servei Català de la Salut de testimoni.
El nou servei es crea amb l’objectiu d’oferir atenció cardiovascular de complexitat a la Catalunya central. Dona resposta a un vell anhel del territori que permetrà completar a Manresa tot el procés assistencial dels pacients: diagnòstic, tractament i rehabilitació.
Els cateterismes consisteixen en la introducció d’un catèter fins al cor d’una forma mínimament invasiva amb l’objectiu de poder diagnosticar l’estat de les artèries i comprovar si hi ha alguna obstrucció. En el cas que hi sigui, es pot fer tractament per desbloquejar l’artèria. Això, i altres procediments cardíacs, és el que es podrà fer l’any vinent a Manresa.
La peculiaritat de la iniciativa és que es podrà posar en marxa gràcies a un nou model del sistema sanitari que prima una visió més territorial, en aquest cas de Barcelona cap a territori endins, i el treball en xarxa. L’activitat assistencial la prestarà Sant Pau, però ho farà a Manresa. La directora assistencial de l’Hospital de Sant Pau, Xènia Acebes, ho va resumir amb un exemple molt il·lustratiu: «superem el vell concepte de fer viatjar els pacients per fer viatjar el coneixement».
La signatura del conveni es va dur a terme amb la participació de la cúpula de l’Hospital de Sant Pau, un dels grans de Barcelona. Van intervenir a l’acte la directora assistencial de la Fundació Althaia, Montserrat Domènech; la directora assistencial de l’Hospital de Sant Pau, Xènia Acebes; el director del Servei de Cardiologia de Sant Pau, Xavier Viñolas; i el cap del Servei de Cardiologia d’Althaia, Albert Duran. Els encarregats de signar l’acord, amb encaixada de mans i abraçada final, van ser el director general d’Althaia, Manel Jovells, i el director general de l’Hospital de Sant Pau, Adrià Comella. També van parlar el gerent de la Regió Sanitària de la Catalunya central, Toni Sánchez i l’alcalde de Manresa i president del patronat d’Althaia, Marc Aloy.
Intervencions programades
Les intervencions cardiològiques que es duran a terme al nou servei que es posarà en marxa a l’Hospital de Sant Joan de Déu seran programades. Els casos de major complexitat o les urgències com els codis d’infarts es continuaran derivant cap a altres hospitals. En el cas de Manresa, l’Hospital de Sant Pau és el de referència en cardiologia, mentre que els infarts es deriven a la Mútua de Terrassa.
Així i tot el cap del Servei de Cardiologia d’Althaia, Albert Duran, va explicar ahir que el 80% dels 523 pacients que l’any passat van ser derivats a Sant Pau per fer un cateterisme s’haurien fet la prova diagnòstica a Manresa, i que és el que passarà a mitjan any que ve. «Els casos de major complexitat i els codis infarts no es quedaran aquí», va dir.
Al respecte el director del Servei de Cardiologia de Sant Pau, Xavier Viñolas, va comentar que cal diferenciar el que està programat, «el que en diem hemodinàmica freda», i el que són les emergències, que tenen una altra complexitat. Segons la seva opinió, s’han de començar «els projectes per la base, per l’activitat programada. La resta ja vindrà».
El nou servei permetrà, més endavant, dur a terme millores en la diagnosi per la imatge en el mateix àmbit de la Cardiologia, o col·locar marcapassos d’última generació.
