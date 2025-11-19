Els nous llums d'emergència arriben amb poca demanda a Manresa malgrat que seran obligatoris en unes setmanes
Professionals del sector asseguren que un bon gruix de població desconeix la nova normativa i preveuen que la seva venda explotarà a finals d'any
A partir del primer de gener tots els vehicles hauran de dur les balises en substitució dels tradicionals triangles de presenyalització de perill
A partir de l'1 de gener de l'any que ve, tots els vehicles de l'estat hauran de dur un llum d'emergència V16 amb geolocalització homologat que substituirà els tradicionals triangles de presenyalització de perill, com ha establert la Direcció General de Trànsit (DGT). A Manresa, els més previsors ja s'estan acostant a les botigues per aconseguir-ne, o bé els han adquirit a través de pàgines de compra en línia. Tot i això, responsables d'alguns establiments asseguren que aquests tan sols representen una minoria, sigui perquè la població general desconeix de la seva imminent obligatorietat o perquè esperen fins a l'últim moment per comprar-los.
«Aquesta setmana comencem a vendre'n, però no hi ha una gran demanda», explica Eudald Vendrell, gerent d'Accessoris i recanvis Vendrell, a la carretera de Cardona. Si bé a la botiga s'hi acosten clients que busquen les balises homologades, manifesta que encara són pocs, la qual cosa no el sorprèn. «Els particulars començaran a venir cap a finals d'any, quan quedi poc pel canvi; és el mateix que va passar quan es van fer obligatoris els triangles de presenyalització d'ara», comparteix.
El mateix relata Adrià Cifuentes, responsable de la botiga d'accessoris per a automòbils Viperscar, al polígon de Bufalvent. De fet, ell acostuma a oferir-los a molts dels clients que hi van i, com explica, bona part queden sorpresos perquè no en saben res de la nova normativa que els faran obligatoris.
A aquests dos factors, se li suma el fet que els aparells no només es poden adquirir en botigues especialitzades del sector de l'automòbil, sinó que també n'hi ha en grans superfícies o pàgines de compra en línia. En qualsevol cas, ambdós recomanen comprar-les com més aviat millor, tant per garantir una major seguretat viària, com també per evitar que ningú es quedi sense en cas que en les pròximes setmanes pugi la demanda.
Llum d'alerta en 360 graus
Amb la capacitat d'emetre llum en 360 graus visible fins a un quilòmetre de distància i durant almenys 30 minuts, les balises d'emergència V16 afavoriran que aquells que quedin aturats a la carretera, sigui per una avaria o qualsevol altra incidència, puguin advertir de la seva presència als altres conductors sense haver de baixar del vehicle. Amb les balises, es limitaran a treure el braç per la finestra, col·locar l'aparell a la part superior del turisme i prémer un sol botó. Així, es reduirà el risc d'atropellament que corren els conductors quan han de col·locar els triangles de presenyalització i el de col·lisió amb altres vehicles.
A més, compten amb una connexió automàtica amb la plataforma DGT 3.0 que afavorirà la geolocalització dels vehicles. D'aquesta forma, l'aparell transmetrà en temps real la ubicació dels cotxes aturats i s'alertarà a través del web als altres usuaris. El seu preu ronda entre els 35 i 45 euros, depenent del model.
Pros i contres de les noves balises
Eudald Vendrell creu que aquest canvi suposarà una gran millora, sobretot pel que fa a la seguretat viària i a la disminució de sinistres. A més, destaca que no poden ser més intuïtives i fàcils d'utilitzar, ja que només necessiten piles. Tot i això, considera que aquesta iniciativa no s'hauria d'aplicar només a l'estat, sinó que també al conjunt d'Europa.
D'altres, com Adrià Cifuentes, es mostren més escèptics. Malgrat veure els seus evidents punts positius, per experiència pròpia assegura que la llum que emeten pot resultar insuficient a l'hora d'alertar a altres conductors. Segons el seu parer, valdria més combinar les balises amb els actuals triangles de presenyalització per garantir una seguretat plena.
