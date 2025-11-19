Educació vial
Incertesa a les autoescoles per triar com es gestionen les zones d'examen a Manresa
Molts dels centres pretenen trencar amb la particularitat històrica encara latent a la ciutat, on la instal·lació on es fan els exàmens per obtenir el permís de conduir és privada
La Federació d'Autoescoles de Barcelona va presentar dilluns un model alternatiu d'autogestió que "millorarà el servei i que també en reduirà el cost a autoescoles i alumnes"
A partir de l’1 de gener de l'any 2026, la Direcció General de Trànsit (DGT) té previst instaurar a tot l'estat espanyol un nou model d'examen teòric. Un canvi que requerirà una modernització de totes aquelles aules que siguin centre examinador, entre els quals, la que hi ha a la ciutat de Manresa i que dona cobertura a la comarca del Bages, del Berguedà i altres autoescoles properes. Un canvi que ha plantejat la possibilitat de trencar amb el model que fins ara imperava, i que és una excepció a gairebé totes les zones d'examen a l'estat a espanyol.
I és que a Manresa, la zona de pistes no la gestiona ni la DGT ni tampoc ho fan les mateixes autoescoles, sinó que les instal·lacions estan en mans d'una empresa privada que és l'encarregada d'explotar-la. Un fet que ha comportat que les tarifes que han de suportar totes les autoescoles que necessiten fer ús de la zona de pistes de pràctica i per cada alumne que examinen diversos cops al mes, siguin considerablement superiors a les quals es paguen en altres localitats. Una diferència de cost que redueix el marge dels centres i que també repercuteix en els examinats.
En gairebé totes les zones de l'estat, el model que impera és el de l'autogestió de les autoescoles. De fet, aquest és el cas dels altres sis centres d'examinació a tota la demarcació de Barcelona. Un model que, com explica Teresa Coll, presidenta de la Federació d'Autoescoles de Barcelona (FAB), "es basa en el fet que l'Ajuntament cedeixi uns terrenys que es paguen amb el pas dels anys i són les mateixes autoescoles les encarregades d'adaptar la zona, adequar-la i gestionar-ne el dia a dia. A més, d'aquesta manera l'Ajuntament hi instal·la la xarxa SARA, el sistema que es necessita per poder mantenir comunicació directa amb la DGT".
De fet, l'actual zona de pistes que hi ha als Tovots de Manresa va néixer com un espai autogestionat per les mateixes autoescoles. La diferència és que, de mica en mica, l'empresari manresà Lluís Basiana va anar adquirint les accions de la societat anònima fins a convertir-se en el màxim accionista de l'empresa, controlant més d'un 50% del capital.
Negociacions estancades
Segons explica Coll, els primers contactes amb el consistori amb l'objectiu de tenir una zona de pistes autogestionada van arrencar a finals de l'any 2021: "Ens van fer una oferta, un espai a la zona del Palau Firal que podíem pagar a poc a poc, i només ens van posar una pega, que algun cap de setmana que hi hagués fira no tindríem tot l'espai per nosaltres". La proposta encaixava a la FAB, però "de cop i volta, l'Ajuntament ens va dir que aquell espai que ens havien ofert no estava disponible perquè al Palau Firal s'hi havien de fer fires".
Coll, explica que en paral·lel, "la propietat de l'actual zona de pistes es va posar en contacte amb la federació amb la intenció de vendre l'espai". Les dues parts es van reunir en diverses ocasions, tot i que no es va arribar a cap acord satisfactori per cap de les dues parts: "em demanava un preu que considerava que no era el correcte pels interessos de les autoescoles" detalla la presidenta de la federació.
Amb la possibilitat de la compra descartada, es va obrir l'opció de llogar les instal·lacions. Però a diferència de quan es tractava l'adquisició, "ara no ens donava poder sobre tot l'espai, ja que la zona de foc ja la gestionava una empresa externa", i que controla el fill de Basiana. Altra vegada, però, es va topar en el preu: "Tornava a ser excessiu, ens demanava el mateix que el que estem pagant actualment a la zona de Montjuïc, on examinen 250 autoescoles". A la zona de Manresa, que comprèn el Berguedà i zones del Baix Llobregat nord, no arriben a la trentena.
Les negociacions semblaven estancades, explica Coll: "L'Ajuntament insistia que ens poséssim d'acord amb Pistes de Manresa SA, i ja no ens donaven l'opció de cedir-nos un espai". En aquell moment, els va arribar una nova proposta, un conveni a tres bandes amb Pistes Zona de Manresa SA, l'empresa gestora de la zona de foc, i la federació. Una oferta que "no volia firmar sense advertir les autoescoles, perquè no donava cap poder de decisió a la FAB per aplicar les propostes que podien reclamar les autoescoles per millorar el servei.
Dilluns es va celebrar una reunió amb la presència de molts dels centres de la regió amb la Federació d'Autoescoles de Barcelona per valorar la viabilitat del model d'autogestió i decidir quins passos fer a continuació. Aquest darrer punt, el de la votació, quedarà pendent per una reunió que es convocarà pròximament, ja que la propietat de Pistes Zona de Manresa es va presentar a la trobada, i des de la federació es va considerar que la seva presència coartava la llibertat d'expressió dels representants de les autoescoles.
Pistes vol mantenir el servei
Malgrat que els responsables de totes les autoescoles amb qui ha pogut parlar aquest diari es mostren favorables a canviar el model actual per un d'autogestió, des de Pistes Zona de Manresa SA es reafirma la seva voluntat de continuar oferint el servei com ho han fet fins ara. Lluís Basiana es compromet a "assumir totes les inversions necessàries per informatitzar les aules actuals". A més, afirma que "hem signat un acord amb Afesvial perquè es mantingui el servei", una associació que va néixer el 2011 i que agrupava autoescoles de la regió, però que segons fonts de la FAB "no presenta comptes des del 2016 i tampoc ha celebrat cap assemblea".
