Junts per Manresa reclama mesures urgents contra la multireincidència delictiva i les ocupacions
Presenten una moció perquè l'Ajuntament insti el govern central a dur a terme modificacions legislatives per combatre-les
El grup municipal de Junts presentarà al ple d'aquest dijous una moció perquè l'Ajuntament de Manresa manifesti al govern central "la necessitat, el compromís i la urgència pel que fa a modificar la legislació necessària per no permetre la impunitat en temes que generen alarma social com la multireincidència delictiva i les ocupacions".
Si s'aprova la moció, s'exigirà al govern de l’Estat espanyol i al Congrés dels Diputats, en especial a la seva mesa i als grups que ara les mantenen bloquejades: PSOE, Sumar i Podemos, que tramitin la proposició de Llei Orgànica en matèria de multireincidència, per la que es modifica el Codi Penal i la Llei d’Enjudiciament Criminal, i la proposició de Llei de mesures urgents per fer front a l’ocupació il·legal d’immobles.
En roda de premsa, Ramon Bacardit i Mònica de Llorens han mostrat el seu convenciment que la proposta serà secundada pel govern.
El text de la moció explica que la problemàtica de la multireincidència delictiva es produeix quan un reduïdíssim grup de persones són autores d’onades de delictes poc greus,
especialment furts i, a vegades, baralles, que el sistema —ja sigui policial, administratiu o judicial— no és capaç d’evitar. En aquests casos, la policia, ben sovint, aconsegueix
arrestar els autors dels fets, però quan passen a disposició judicial, els infractors són deixats en llibertat i continuen delinquint impunement un cop i un altre, "traslladant visiblement a la ciutadania una sensació d’impunitat i d’inseguretat".
Pel que fa a les ocupacions conflictives i delinqüencials, Junts afirma que "degraden la convivència en l’entorn on es produeixen i sovint van associades a activitats mafioses i altres fets delictius. Actualment, la legislació vigent no és prou àgil ni efectiva per recuperar la possessió dels habitatges i immobles ocupats i genera una situació d’impotència als veïns, als propietaris i als ajuntaments de les poblacions afectades, que no disposen de les eines suficients". A més, "aquesta problemàtica s’ha anat accentuant durant la darrera dècada, fins arribar a pics de l’entorn de més de 9000 ocupacions delinqüencials a l’any a Catalunya des de l’any 2021, segons la Conselleria d’Interior".
Urgent "deixar d'arrossegar els peus"
Per trobar vies de solució a aquestes dues problemàtiques, s’han presentat per part de Junts diferents proposicions de llei al Congrés dels Diputats. Per fer front a la xacra de la multireincidència, es va presentar, el passat 28 de març de 2024, una modificació del Codi Penal i de la Llei d’Enjudiciament Criminal, que van ser acceptades a tràmit pel Congrés el 9 d’abril del mateix any. Aquesta tramitació va finalitzar el seu període d’esmenes el passat 26 de febrer de 2025, moment des del qual es troba pendent de la creació de la ponència per poder seguir el seu curs.
Pel que fa a la problemàtica de les ocupacions delictives, les diferents mesures que es proposaven van ser acceptades a tràmit pel Congrés el 29 de gener d’enguany després de ser presentades el dia 21. Actualment, es troba pendent que es produeixi el debat sobre les esmenes a la totalitat.
Per a Junts, quan s'observa l’ascens de la ultradreta i del populisme arreu, "també és perquè sovint no hi ha la capacitat o la voluntat de fer avançar les solucions que es posen sobre la taula per abordar les diferents problemàtiques conflictives".
Per això considera "urgent que es deixi d’arrossegar els peus amb modificacions legislatives que poden suposar avenços molt importants en la resolució d’aquests malestars de la ciutadania".
