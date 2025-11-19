Manresa aprova el Pla de les Persones Grans amb 45 accions fins al 2028
El pla inclou projectes de participació, accessibilitat, salut, habitatge, empoderament i de suport durant la vellesa
REGIÓ7
El Pla Local de les Persones Grans de Manresa proposa 45 accions i defineix les polítiques públiques enfocades a aquest segment de població fins al 2028. El pla, aprovat al ple municipal d'octubre, està dividit en cinc eixos estratègics: Participació i valor social, Benestar i qualitat de vida, Equitat i inclusió, Transicions durant l’envelliment i Comunicació, visibilització i sensibilització.
Segons afirma el govern municipal, per abordar la complexitat social, el pla presenta projectes transversals i innovadors que con necten diversos eixos. S’impulsa ‘Manresa participativa’ per renovar els espais de participació ciutadana, ‘la revolta dels cabells blancs’, en el marc de visibilitzar l’aportació social de les persones grans, ‘Manresa accessible’ en la línia de promoure un entorn urbà inclusiu i sense barreres, ‘Manresa saludable’ que vetlla per la salut integral i el benestar de les persones grans, ‘Manresa habitable’ per garantir habitatges adaptats i accessibles, 'Manresa empoderada i respectuosa’ en la lluita contra l’edatisme i les discriminacions i ‘Manresa que acompanya’ en el suport en les transicions vitals.
Mapa virtual de lavabos
A la pràctica, el pla suposarà 45 accions, entre les quals destaquen donar suport a les entitats formades per persones grans, elaborar un mapa virtual de la xarxa de lavabos públics existents a la ciutat i estudiar-ne la inst al·lació de nous, acompanyar individualment a les persones grans que pateixen solitud no volguda, fer tallers grupals liderats per persones grans per contribuir al seu empoderament, formar professionals sobre l’existència i les conseqüències de l’edatisme, i fer una formació anual sobre la preparació de la jubilació.
El document ha deixat d’anomenar-se Pla Local per a les persones Grans i s’ha convertit en el Pla Local de les Persones Grans, perquè, segons manifesta el govern municipal, "s’hi han implicat activament com a protagonistes a l’hora de crear-lo. Per primera vegada, el pla contempla la vellesa com una etapa longeva i sostenible, diversa, heterogènia i intercultural i s’ha elaborat des d’un enfocament antiedatista, interseccional i feminista".
El pla es va presentar durant el Ple municipal del mes d’octubre, una sessió que va comptar amb les intervencions de Carme Carrió Salabarnada, Joan Jorge Sánchez i Toni Negro Garrido, que són tres de les persones que han contribuït en l’elaboració del document.
Durant la seva compareixença van destacar que “el Pla Local de les Persones Grans de Manresa neix de les persones grans, en som les protagonistes. Som les que hem dit què volem i cap on volem anar.”
El nou pla es pot consultar clicant aquí.
Manresa compta amb l’Oficina d’Atenció a les Persones Grans per facilitar informació d’interès a recursos per tal d'acompanyar en la planificació individual del projecte de vida durant l’envelliment. Es troba al Mercat Puigmercadal i s’hi pot contactar a través del telèfon 608 33 23 03, el correu oficinapersonesgrans@ajmanresa.cat o presencialment dimarts de 15.30 a 18 h i dimecres i divendres de 9 a 14 h.
