Pilar Lumbreras, caputxina que aleshores es preparava per entrar al convent de Manresa: «Ho vaig viure amb el neguit de què passaria»

La germana Pilar Lumbreras

La germana Pilar Lumbreras / Arxiu/Marta Pich

Gemma Camps

Gemma Camps

Manresa

Pilar Lumbreras, l’última caputxina a deixar el convent del carrer de Talamanca de Manresa, que ara viu en una residència, es va assabentar de la mort de Franco mentre feia un curset de teologia als jesuïtes de Sant Cugat. «Van posar la ràdio a l’hora de dinar i van donar la notícia». Llavors, encara vivia a Barcelona. «Ja tenia el projecte de venir al convent de Manresa, però anava i venia».

La notícia de la mort del dictador la va viure «amb una sensació d’alleujament, però, per altra banda, amb el neguit de què passaria. Tothom deia que tot estava molt ben lligat, però, en el fons, hi havia la por de saber cap a on anirien les coses. Si hi hauria un estira i arronsa amb els seus partidaris, perquè els tenia, és innegable, i si intentarien bloquejar l’entrada a la democràcia». Altrament, fa notar, si hi hagués hagut una revolta, la part eclesiàstica hauria rebut segur. Si bé la vida no li va canviar, sí que admet que hi va haver un canvi pel que fa a «poder dir les coses amb més tranquil·litat i desimboltura».

TEMES

Montserrat serà l’escenari aquest cap de setmana de l’elecció de la pubilla i l’hereu de Catalunya

Signat el conveni per fer una interconnexió elèctrica amb Andorra des de la subestació alturgellenca d'Adrall

La Fundació Sant Andreu Salut trenca motlles amb els habitatges amb serveis de Manresa i Navarcles

Prioritat pels infants: la Comissió de Reis de Solsona manté els Trabucaires sense pólvora a la Cavalcalda

La llista d’espera per a la ‘pastilla anti VIH’ és de 30 mesos

Irene Paredes: «Poder tenir el meu fill a prop em dona pau i m’ajuda a rendir»

Martí Abella, l'exregidor de Solsona treballava en una fàbrica quan va morir el dictador: «L’herència de Franco va perdurar uns anys»

