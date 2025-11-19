El rellotge de doble cara de la plaça Sant Domènec de Manresa fa anys que no l'encerta
No funciona tot i ser una de les poques maquinàries singulars a l'espai públic de la ciutat i estar situat en un espai emblemàtic
Situat a l'edifici del davant dels que havien estat els antics magatzems Jorba de Manresa hi ha un rellotge tipus estació de tren que fa anys que no va a l'hora. No funciona tot i ser un dels pocs rellotges singulars situats a l'espai públic de la ciutat i estar ubicat en un espai emblemàtic com és la plaça Sant Domènec.
El gran rellotge del rovell de l'ou de Manresa és el de l'edifici dels antics magatzems Jorba, però això no vol dir que sigui indiferent que el rellotge de doble cara -una mira a la muralla i l'altra al Born- no marqui l'hora que toca.
Un punt neuràlgic
Des de fa anys, la cara que mira a la Muralla té les busques aturades a les 12 i les de la cara contrària van amb deu minuts de retard.
Situat a un punt neuràlgic de pas, el fet que estigui espatllat i no vagi a l'hora no passa desapercebut pels visitants. I per als ciutadans que ja n'estan al cas tampoc sembla el més recomanable que es normalitzi el mal funcionament, sobretot si el temps que fa que dura la situació no es mesura ni en minuts ni en hores ni en dies ni en setmanes ni en mesos sinó en anys.
Durant tot aquest temps, el rellotge espatllat de la plaça Sant Domènec encerta l'hora dos cops al dia per una cara i per l'altra, mai. A veure quant temps més dura.
