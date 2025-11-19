El Servei d’Atenció a la Dona de Manresa ha atès 142 dones per violència masclista aquest any
L’Ajuntament organitza una desena d’actes en el Dia per a l’Eliminació de la Violència contra les Dones
Des de principis d’aquest any, el Servei d’Informació i Atenció a la Dona Montserrat Roig de Manresa (SIAD) ha dut a terme 1.464 atencions a 295 dones. D’aquestes, 142 dones han patit situacions de violència masclista.
Per refermar el compromís de l’Ajuntament de Manresa per eliminar aquest tipus de violència, s’han organitzat una desena d’actes en el marc del Dia Internacional per a l’Eliminació de la Violència contra les Dones, que se celebra el 25 de novembre.
Les activitats estan adreçades especialment als joves, i començaran el mateix dimarts 25 de novembre al matí quan es penjarà un llaç blanc a la façana de l'edifici de l’Ajuntament.
El mateix dimarts l’actriu i activista feminista Pamela Palenciano representarà l’obra ‘No solo duelen los golpes’. Es tracta d’un monòleg reconegut arreu de l’estat espanyol. Narra com la seva primera relació sexoafectiva va esdevenir violenta amb el pas dels anys a través de l’humor àcid, la ironia i la interpel·lació amb el públic.
Palenciano representarà la peça a 2/4 de 10 del matí al teatre Els Carlins, en una sessió adreçada a alumnes de 4t d’ESO. La segona representació, oberta a tota la ciutadania i gratuïta, serà a les 7 de la tarda l’auditori de la Plana de l’Om. Es disposarà de servei de canguratge reservant abans del dia 22 de novembre trucant al 93 875 23 10 o a través del correu siad@ajmanresa.cat.
L'acte institucional
L'acte institucional de rebuig a la violència masclista es farà a les 12 del migdia a la plaça Major. Durant el matí es realitzarà l'acció de sensibilització ‘Visc, visc, visc’, a càrrec d’alumnes de Teatre Jove de l’Aula d’Arts Escèniques del Kursaal.
També es farà l’entrega de premis del tercer concurs de pancartes, on han participat 8 centres de secundària que han creat 72 pancartes relacionades amb el 25 N. Es preveu l'assistència d’uns 200 joves de centres educatius de la ciutat. L’acte és obert a tota la ciutadania.
La tarda es completarà amb dues activitats de sensibilització comunitària: a les 4 es durà a terme un Taller d'Art: Mural 25N a La Kampana a la plaça d'Icària, organitzat pel Casal de Joves La Kampana. Posteriorment, a les 6 de la tarda a la Plana de l'Om, es farà la dinàmica ‘Posa’t a les meves sabates’, organitzada pel Consell Municipal de la Dona, amb l'objectiu d'empatitzar amb les dones víctimes de la violència masclista.
Més activitats
Del 24 al 28 de novembre es farà la dinàmica ‘Desfem l’iceberg de les violències masclistes’ durant l’hora del pati als instituts de Manresa. L’activitat l’organitza l’Oficina Jove del Bages.
El divendres 28 de novembre, el Club de Lectura de la Dona es reunirà a les 6 de la tarda a la biblioteca del Casino per parlar al voltant del llibre ‘Dir el monstre’ i lectura de poemes, amb la participació de l’autora Sonia Moya Villanueva.
El cap de setmana del dissabte 29 i diumenge 30, hi haurà la visita comentada ‘On són les dones al Museu?’ a les 11 del matí al Museu del Barroc de Catalunya.
La programació d’actes s'allargarà fins al divendres 12 de desembre amb la lectura ‘Ei, que estimar no fa mal’, a les 6 de la tarda a l’Espai de l’Hora del Conte de la biblioteca del Casino.
La programació de les activitats del 25N ha estat organitzada per l’Ajuntament de Manresa, a través del Servei d’Informació i Atenció a les Dones Montserrat Roig (SIAD), del Consell Municipal de la Dona i altres serveis municipals. L’Ajuntament ha expressat el seu desig que la ciutadania, les entitats i la comunitat educativa participin activament en la programació, com a mostra del compromís col·lectiu amb l'eliminació de les violències masclistes.
