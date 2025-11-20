Aigües de Manresa concerta un préstec de 4,5 milions d’euros
La societat municipal està participada majoritàriament per l’Ajuntament de la capital del Bages
El ple de l'Ajuntament de Manresa ha autoritzat a Aigües de Manresa SA la concertació d’un préstec amb Cajamar Caja Rural, per al finançament d’inversions pel 2025 de 4,5 milions d'euros.
A 30 d’octubre, la societat mercantil local Aigües de Manresa SA, societat municipal participada majoritàriament per l’Ajuntament de Manresa, va sol·licitar a l'Ajuntament autorització per a la concertació de l'operació de crèdit a llarg termini a signar-se amb l’entitat financera Cajamar Caja Rural.
En aquesta sol·licitud s’exposa que l’empresa té necessitats de tresoreria per fer front als pagaments de les inversions del mes de novembre, i que per això sol·licita que, en cas que sigui possible, pugui autoritzar-se en el proper Ple d’aquest mes de novembre.
