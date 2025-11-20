El cap d’Hematologia d’Althaia, Albert Altés, recull en un llibre deu anècdotes per explicar la pràctica mèdica
La presentació tindrà lloc el dilluns 24 de novembre, a les 7 de la tarda, a la llibreria Parcir de Manresa
La publicació s’adreça a les persones interessades a conèixer l’origen i l'evolució de la medicina
Els beneficis en les vendes d'exemplars es destinaran a projectes de mecenatge de la Fundació Althaia
Regió7
10 anècdotes per descobrir la medicina és el títol del llibre que acaba de publicar el doctor Albert Altés Hernández, cap del Servei d’Hematologia de la Fundació Althaia. Es tracta d'una publicació didàctica que s’adreça a totes les persones interessades a conèixer l’origen i evolució de la pràctica mèdica contemporània a través de casos reals. El llibre es presentarà dilluns vinent, 24 de novembre, a les 7 de la tarda, a la llibreria Parcir de Manresa, amb la infermera d’Althaia Alba Vall Vargas com a conductora de l’acte.
Aquesta és la segona publicació del doctor Altés, que l’any 2021 va guanyar el primer premi d’assaig Ricard Torrents Bertrana pel llibre Som Virus.
En aquesta ocasió, l’autor, a partir d’experiències professionals, ofereix un relat amè d’algunes de les fites més importants de la medicina i de la farmacologia científiques i de les seves arrels, convidant al final de cada episodi a reflexionar sobre un tema polèmic i rabiosament actual. El llibre, de caràcter divulgatiu, utilitza un llenguatge planer, alhora que comunica detalls històrics que ajudaran el lector a aclarir, desmitificar, donar confiança i a tenir un criteri fonamentat sobre diferents aspectes de la pràctica mèdica contemporània, alhora que convida a reflexions filosòfiques i vitals.
La publicació, editada per Llibres Parcir de Manresa, té un vessant solidari, ja que tots els beneficis es destinaran als projectes de mecenatge de la Fundació Althaia.
L'11 de desembre, a Barcelona
El dia 11 de desembre, a les 6 de la tarda, el llibre es presentarà a la Sala d'Actes de l’Hospital de Sant Pau de Barcelona (edifici nou).
El doctor Albert Altés, llicenciat en Medicina i Cirurgia per la Universitat de Barcelona (UB) i doctor en Medicina per la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB), és especialista en hematologia i hemoteràpia i expert en noves teràpies hematooncològiques. Ha treballat d’hematòleg adjunt als hospitals Esperit Sant de Santa Coloma de Gramenet i Sant Pau de Barcelona. Des del 2008 és el cap de servei d’Hematologia i Hemoteràpia de la Fundació Althaia.
En l’àmbit docent, és professor agregat del grau en Medicina de la Universitat de Vic-Universitat Central de Catalunya (UVic-UCC). Pel que fa a la recerca i la investigació, ha publicat més de 150 treballs de recerca en revistes internacionals indexades. També és vicepresident de l’Associació Espanyola d’Hemocromatosi i ha estat president de la Societat Catalana d’Hematologia i Hemoteràpia.
- Núria Cadenes, autora de ‘Qui salva una vida’: 'La Gestapo va anar a buscar mossèn Joan a Organyà i li van donar una pallissa
- Els nous llums d'emergència arriben amb poca demanda a Manresa malgrat que seran obligatoris en unes setmanes
- El fred polar amenaça amb nevades a cotes baixes aquest divendres
- Incertesa a les autoescoles per triar com es gestionen les zones d'examen a Manresa
- Dos robatoris amb força en habitatges de Berga: els casos augmenten quan es fa fosc més d'hora
- Un restaurant amb vistes a Berga: «Podria competir amb els d'estrella Michelin»
- Grup Boix inicia la producció de fusta CLT a Puig-reig i preveu l’arrencada definitiva al gener
- Protecció Civil recomana extremar les precaucions a partir de dimarts: aconsella portar pneumàtics d’hivern o cadenes