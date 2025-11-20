Què en saben els joves de Manresa, sobre Franco? Del «no sé qui és» a «la dictadura no és bona per a un país»
Coincidint amb els 50 anys de la seva mort, Regió7 pregunta a les noves generacions quina és la seva opinió sobre el mandatari
Maria Berenguer
Fa 50 anys del conegut "Franco ha muerto". Coincidint amb el mig segle de la mort del dictador, Regió7 ha sortit al carrer a Manresa a preguntar als joves què saben d'un mandatari que va instaurar un règim autoritari amb l'objectiu d'eliminar la dissidència política a l'Estat del 1939 al 1975.
Franco va marcar la història d'Espanya, conseqüentment, i la de moltes famílies que van quedar dividides per motius polítics. 50 anys després de la seva mort, la seva figura continua 'viva', fins i tot entre les generacions que no hi van coincidir. Als micros de Regió7, la majoria dels joves entrevistats en motiu de la mort del mandatari afimen saber qui és. Fins i tot, hi ha qui recordava en fer-se el qüestionari que "l'aniversari de la seva mort" era a prop. Hi ha alguna excepció. "No el conec", diu una noia. "Mai m'han parlat d'ell a l'escola", apunta.
El franquisme als centres educatius
La Guerra Civil i el franquisme s'aborden per primera vegada als centres educatius al tercer trimestre de 4t d'ESO, segons apunta la profesora Isabel Burgas en una entrevista a El Peròdico, del grup editorial de Regió7. Un "error" per a docents com ella, que consideren que "s'hauria de treballar cada curs a partir de 1r d'ESO". Amb l'arribada de l'efemèride, hi ha centres que preparen materials especials per apropar la memòria històrica als més joves, tal com explica una estudiant a aquest diari. "Al meu institut s'ha fet una activitat temàtica", apunta.
Els joves de Manresa eviten entrar en gaires detalls sobre el paper de Franco durant la dictadura. No mencionen l'exili massiu de persones arran de la Guerra Civil, execucions per motius polítics ni la divisió de famílies, entre altres fets que van marcar la vida de diverses generacions."Va provocar la Guerra Civil", apunta un dels entrevistats. "No sé molt de la cultura d'aquí, però intento estar informat", afegeix. "Imposava la seva ideologia a la força", destaca la seva acompanyant.
Els qui el coneixen, es mostren en contra de les seves accions. "Conec bastanta gent afectada per guerres. Una dictadura no és bona per a un país", sentencia al micro de Regió7 un dels entrevistats. "Suposo que cadascú te les seves opinions, però no hi estic d'acord", apunta un altre. Per tant, tot i quedar allunyades en el temps, els joves entrevistats per Regió7 són conscients de qui era coneixen era Francisco Franco i condemnen la violència i la repressió que el mandatari va exercir sobre l'Estat.
