Fem Manresa vota en contra d’un pressupost que «renuncia a fer front als problemes estructurals»
La candidatura argumenta la seva decisió de no donar suport al pressupost per a l'exercici del 2026 en el ple municipal celebrat aquest dijous
Denuncia una forta reducció d’inversió en habitatge, les importants exempcions fiscals a l’Església i a les escoles concertades, i l’augment creixent de la despesa en externalitzacions a multinacionals
Regió7
El grup municipal de l’oposició Fem Manresa ha votat en contra del pressupost de l’Ajuntament de Manresa per a l’exercici 2026. La formació ha descrit la proposta del govern com un "pressupost de quasi clausura i decepció", destacant que és el primer cop des del 2015 que baixa respecte a l'any anterior, amb una caiguda de 12 milions d'euros en inversions. Per a Fem Manresa, els nous comptes representen "la contenció i la resignació", i demostren que el govern “renuncia a fer front als problemes estructurals” de la ciutat: redueixen la inversió en habitatge en un moment crític i consoliden un model de gestió que prioritza les grans externalitzacions privades per sobre del servei públic directe.
Reclama més ambició per expropiar
Per al grup municipal, validar aquests pressupostos significaria acceptar un model que perpetua les desigualtats en lloc de combatre-les. La candidatura ha qualificat de "drama" la gestió en matèria d'habitatge. Denuncia que la partida destinada a aquest àmbit ha caigut quasi 300.000 euros, fet que suposa una retallada del 12%. A més, han criticat durament que s’hagin eliminat les partides de rehabilitació d’edificis i els microcrèdits, just quan "un de cada cinc pisos de la nostra ciutat està buit". "Entre el 'top 10' de les inversions de ciutat, cap és en matèria d’habitatge", han lamentat des del grup municipal. En canvi, fan notar, es prioritzen inversions com els 900.000 euros en museus o 700.000 euros en transferències de capital a l’empresa de l’Ateneu Les Bases. Fem reclama més ambició per expropiar i exercir el dret de tanteig i retracte en lloc de "regalar diners al forat negre de l’Ateneu".
El grup municipal ha posat xifres al que considera un model fiscal injust. En aquest sentit, han assenyalat que l’Ajuntament deixa d'ingressar més d'1,3 milions d'euros a causa de les exempcions fiscals a l'Església i escoles concertades, quantitat que supera per molt els 570.000 euros destinats a les bonificacions per a tarifació social (que permeten a les persones amb rendes baixes pagar menys impostos i accedir a serveis de forma més assequible). "És una vergonya que les bonificacions a entitats religioses i escoles concertades passin del milió d’euros, mentre que la tarifació social no arribi ni a la meitat", ha sentenciat el regidor Jordi Trapé. Ha afegit que les bonificacions per pagament anticipat, plaques solars o cotxes elèctrics sumen, en total, més que tot el pressupost destinat a tarifació social. Això mostra un biaix on la institució pública beneficia més a qui té més poder adquisitiu.
"Gran part del pastís" per a FCC
Fem Manresa ha alertat que la despesa en externalitzacions no para de créixer, situant-se per primera vegada per sobre dels 31 milions d'euros. Han criticat específicament que grans multinacionals com FCC, propietat del multimilionari Carlos Slim, s'emportin "gran part del pastís", amb quasi 10 milions d'euros, en lloc d'apostar per la municipalització de serveis.
A més, han mostrat la seva preocupació per la desaparició de la partida per a l’Aula socioeducativa d'acollida per a l'aprenentatge de la llengua catalana, un recurs que consideren clau per a la cohesió social.
Tot i valorar positivament els augments en partides com l'atenció domiciliària, les àrees de persones grans i infància i la regidoria de feminismes, Fem Manresa conclou que aquests increments no compensen un pressupost globalment "gris i decebedor"
