L’Ajuntament de Manresa afronta 51 contenciosos més pels diners que han de pagar propietaris de Guimerà
Hi ha més de 150 amos de propietats al carrer que han mostrat la seva disconformitat amb les contribucions especials
El ple de l’Ajuntament de Manresa ha donat compte de les 51 resolucions de l’alcalde Marc Aloy, dictades entre el 2 d’octubre i el 6 de novembre, sobre la personació en els recursos contenciosos administratius interposats contra la imposició i ordenació de contribucions especials per a l’execució del projecte de millora i ampliació del carrer Guimerà.
El passat mes de març, el regidor d’Hisenda, Pere Massegú, va informar que l’Ajuntament de Manresa havia rebut recursos de 152 propietaris del carrer Guimerà contra els 1,4 milions que han de pagar en contribucions especials. El total de propietaris afectats són 440, així que han presentat recurs un de cada tres.
Defensa la correcció de les contribucions
Massegú va dir que malgrat la presentació de tots aquests recursos l’argumentari que aportaven era molt similar: No es considera necessari, per criteris d’oportunitat, la realització de les obres; no es donen els supòsits necessaris per a l’exigència de contribucions especials als propietaris per tractar-se d’obres de renovació i no d’obra nova o d’ampliació; la seva realització no suposarà cap benefici especial pels propietaris ni increment de valor de les seves finques; el percentatge de repartiment aplicat del 30% es considera injust en ser el benefici obtingut de caràcter general per a tot el municipi; el cost de les obres no està definit i els contribuents desconeixen quina serà la quota real a satisfer; el mòdul de repartiment aplicat és injust perquè no s’ha fet servir el volum construït sinó la longitud de façana; els propietaris no tenen l’oportunitat de fiscalitzar les obres i la tramitació de l’expedient administratiu és incorrecta.
Massegú va dir que «cap d’aquestes al·legacions pot ser acceptada», segons acrediten els diferents informes jurídics, tècnics i econòmics, «i reiterem que es donen tots els requisits que exigeix la Llei, com que es produeixi un benefici especial o un augment de valor de les propietats particulars».
L’Ajuntament defensa la correcció del criteri de repartiment i el percentatge d’aplicació sobre el cost de l’obra. També considera que s’ha ponderat adequadament els beneficis especials que obtenen els propietaris i els de caràcter general. Només s’admeten els recursos que plantegen errors materials de dades.
- Els nous llums d'emergència arriben amb poca demanda a Manresa malgrat que seran obligatoris en unes setmanes
- Núria Cadenes, autora de ‘Qui salva una vida’: 'La Gestapo va anar a buscar mossèn Joan a Organyà i li van donar una pallissa
- El fred polar amenaça amb nevades a cotes baixes aquest divendres
- Incertesa a les autoescoles per triar com es gestionen les zones d'examen a Manresa
- Dos robatoris amb força en habitatges de Berga: els casos augmenten quan es fa fosc més d'hora
- Un restaurant amb vistes a Berga: «Podria competir amb els d'estrella Michelin»
- Grup Boix inicia la producció de fusta CLT a Puig-reig i preveu l’arrencada definitiva al gener
- Protecció Civil recomana extremar les precaucions a partir de dimarts: aconsella portar pneumàtics d’hivern o cadenes