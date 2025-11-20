L’Ateneu Les Bases de Manresa va donar 657.000 euros de beneficis el 2024
El ple de l’Ajuntament aprova que la quantitat a percebre de la concessionària és de 328.000 euros
La liquidació de la distribució de beneficis de l’exercici 2024, de la concessió de l’Ateneu Les Bases de Manresa és de 328.547 euros per a l’Ajuntament i la mateixa quantitat per a la concessionària.
Segons ha aprovat el ple municipal, el resultat de l’exercici 2024 ajustat ascendeix a 657.094 euros per la qual cosa, la distribució del 50% del benefici a favor de l’Ajuntament de Manresa és de 328.547 euros.
40 anys
L’Ajuntament de Manresa, en execució de l’acord de la Junta de Govern Local de 20 de juliol de 2009, va adjudicar el contracte de concessió d’obra pública que consisteix en la construcció i explotació d’un complex cívic, cultural, esportiu i de serveis anomenat Complex Nord les Bases, a favor de l’Agrupació d’Interès Econòmic Ateneu Les Bases.
El contracte, amb una durada de 40 anys, es va formalitzar el 22 de setembre de 2009.
