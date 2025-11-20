El ple de Manresa comença amb un minut de silenci per les dues darreres víctimes de violència de gènere
La regidora de Vox abandona el seu lloc durant l'homenatge a les víctimes
Els regidors del ple de l'Ajuntament de Manresa, excepte la representant de Vox, Immaculada Cervilla, han participat en un minut de silenci per condemnar les dues darreres morts per violència de gènere que hi ha hagut a Catalunya.
El minut de silenci s'ha dut a terme després d'una intervenció de l'alcalde Marc Aloy per remarcar la significació de la data del 20 de Novembre, el 50è aniversari de la mort del dictador Francisco Franco.
Les víctimes de violència masclista han estat a Barcelona i l'Hospitalet i suposen la setena i vuitena enguany a Catalunya.
Quan l'alcalde ha anunciat el minut de silenci i els regidors s'han posat drets, la regidora de Vox s'ha dirigit a la zona destinada al públic i ha estat parlant amb un acompanyant.
