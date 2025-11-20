Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

El ple de Manresa comença amb un minut de silenci per les dues darreres víctimes de violència de gènere

La regidora de Vox abandona el seu lloc durant l'homenatge a les víctimes

Manresa

Els regidors del ple de l'Ajuntament de Manresa, excepte la representant de Vox, Immaculada Cervilla, han participat en un minut de silenci per condemnar les dues darreres morts per violència de gènere que hi ha hagut a Catalunya.

El minut de silenci s'ha dut a terme després d'una intervenció de l'alcalde Marc Aloy per remarcar la significació de la data del 20 de Novembre, el 50è aniversari de la mort del dictador Francisco Franco.

Les víctimes de violència masclista han estat a Barcelona i l'Hospitalet i suposen la setena i vuitena enguany a Catalunya.

Quan l'alcalde ha anunciat el minut de silenci i els regidors s'han posat drets, la regidora de Vox s'ha dirigit a la zona destinada al públic i ha estat parlant amb un acompanyant.

Una seixantena de pubilles i hereus optaran als títols nacionals en l'acte d'aquest cap de setmana a Montserrat

Diàleg entre adolescents sobre el franquisme: «Es fan bromes perquè som d’una altra generació i no ens imaginem què va ser allò»

Un nou Rovelló i un nou Satanàs per als Pastorets dels Carlins, que faran una funció més

El metge de Pujol assegura que l’expresident rebrà l’alta divendres

L’Ajuntament de Manresa afronta 51 contenciosos més pels diners que han de pagar propietaris de Guimerà

El ple de Manresa comença amb un minut de silenci per les dues darreres víctimes de violència de gènere

La Fundació Sant Andreu Salut trenca motlles amb els habitatges amb serveis de Manresa i Navarcles

