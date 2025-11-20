Protesta al Pius Font i Quer de Manresa pel desnonament que afecta un alumne del centre
Denuncien que sense dret a l'habitatge no es pot garantir el dret a l'educació
Alumnes i professors de l’institut Pius Font i Quer de Manresa s’han concentrat aquest dijous a l’hora del pati per protestar contra el desnonament d’un estudiant del centre. El pati s’ha omplert de pancartes i missatges de suport. Finalment, durant la protesta s’ha pogut anunciat que el desnonament s’havia ajornat. Els organitzadors atribueixen l’ajornament a la lluita i a la pressió col·lectiva exercida pel moviment per l’habitatge.
En un manifest que han llegut durant la concentració, s’ha destacat que l’institut és "una segona casa", un espai segur on créixer, i sentir-se part d’una comunitat que es cuida i actua unida davant les dificultats. Els participants han subratllat que la mobilització del centre, que no és l’única que hi ha hagut els darrers temps, és “un referent per a molts instituts de Catalunya”. El text també ha posat en relleu que la lluita i la solidaritat formen part de l’educació.
Dret a l'habitatge i a l'educació
S’ha remarcat que sense garantir el dret a l’habitatge, no es pot garantir plenament el dret a l’educació.
“No és normal que hi hagi famílies vivint sense llum o aigua, ni que alumnes hagin de dormir en hostals i pensions perquè han estat desnonats”, han destacat durant la protesta. La comunitat educativa ha advertit que el cas d’aquest alumne no és aïllat i que hi ha més estudiants en risc de perdre casa seva en les pròximes setmanes o mesos. Per això, han fet una crida a mantenir la mobilització i exigir que s’aturin tots els desnonaments que afectin persones vulnerables.
El col·lectiu Docent per l’Habitatge del Bages ha denunciat recentment que des de l’inici del curs 2025-2026 hi ha hagut l’intent de desnonar famílies de 16 alumnes que estudien a 14 centres escolars diferents de la comarca. També van denunciar que hi ha hagut un augment preocupant de situacions de vulnerabilitat residencial entre estudiants.
El col·lectiu Docents per l'Habitatge del Bages es va presentar a final del 2024 en un acte a Sant Vicenç de Castellet promogut, en aquell moment, per una setantena de docents, sobretot del Bages, però d'arreu de la Catalunya central, per defensar els infants davant l'increment de casos de desnonaments i dels perjudicis que comporten per a la salut mental i emocional, especialment dels menors implicats.
El passat setembre va ser el director de l’institut Guillem Catà de Manresa, Carles Lapeña, qui va denunciar públicament que la família d’un alumne de tercer d’ESO de l’institut estava a punt de ser desnonat. «Cap estudiant pot viure amb por de perdre casa seva», va assegurar. Finalment el desnonament es va ajornar.
- Núria Cadenes, autora de ‘Qui salva una vida’: 'La Gestapo va anar a buscar mossèn Joan a Organyà i li van donar una pallissa
- Els nous llums d'emergència arriben amb poca demanda a Manresa malgrat que seran obligatoris en unes setmanes
- El fred polar amenaça amb nevades a cotes baixes aquest divendres
- Incertesa a les autoescoles per triar com es gestionen les zones d'examen a Manresa
- La Buresa de Manresa recupera el que la dictadura li va prendre
- Dos robatoris amb força en habitatges de Berga: els casos augmenten quan es fa fosc més d'hora
- Un restaurant amb vistes a Berga: «Podria competir amb els d'estrella Michelin»
- Grup Boix inicia la producció de fusta CLT a Puig-reig i preveu l’arrencada definitiva al gener