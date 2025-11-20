50 anys de la mort de Franco
Quim Aloy, historiador manresà i estudiant durant el 20-N: "Es respirava molta fam de llibertat"
Coincidint amb els 50 anys de la mort del dictador, Regió7 ha pogut parlar amb diferents veus del territori que ho van viure
"Feia dies que ho esperàvem... la veritat és que es va allargar una barbaritat" recorda l’historiador manresà Quim Aloy sobre aquell 20 de novembre de l’any 1975. "Poques setmanes abans, el 30 d’octubre vaig poder assistir a un recital del Raimon i ja aleshores s’escoltaven cants de ‘llibertat’" fa memòria Aloy, que aleshores tot just tenia 19 anys.
Són precisament precedents com els del concert del cantautor valencià o el que pocs mesos després celebraria Lluís Llach a la sala Loiola de la capital del Bages el febrer de l'any 1976 que permeten a l’historiador afirmar que "es respirava molta fam de llibertat".
La seva situació vital i el fet de militar van fer que les notícies no l’agafessin per sorpresa: "estava atent a totes les notícies, perquè a part d’estudiar a la universitat era corresponsal de la revista Canigó i El Mundo Diario". Així i tot, Aloy recorda sentir "molta ràbia" a causa de les darreres execucions: "Va ser un règim que va néixer matant, i que va morir matant".
És precisament aquesta darrera oració el que encara dol a l'historiador manresà, perquè "no puc entendre com sabent el que va passar, fa poc sortís una enquesta que deia que als joves no els importaria viure en una dictadura". Aloy creu que part de la culpa la té "l'espectacle polític actual", tot i que està convençut que "hauria de ser gairebé obligatòri que els alumnes anéssin a un espai de memòria històrica per conèixer el passat". Concloent que "no pot ser que fins a quart d'ESO no es parli del franquisme al sistema educatiu, perquè aleshores ja han rebut molts estímuls a les xarxes socials que són falsos i complicats d'esborrar".
