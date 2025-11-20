Èxit del primer Mercat d'artesans i de segona mà de la Sagrada Família de Manresa, amb 60 parades apuntades
La trobada tindrà lloc aquest dissabte 22 de novembre, de les 10 del matí a la 1 del migdia
Comportarà el tall del trànsit rodat des de primera hora del matí en els vials on tindrà lloc
L'Associació de Veïns de la Sagrada Família de Manresa vol donar vida al barri. La seva presidenta, Marina Hosta, lamenta que hi manca comerç. Aquest ha estat un dels motius que els ha animat a muntar el 1r Mercat d'artesans, brocanters i segona mà, que tindrà lloc aquest dissabte 22 de novembre, de les 10 del matí a la 1 del migdia.
Les inscripcions han estat un èxit, amb una seixantena de parades i llista d'espera. Botigues del barri aportaran articles per fer un sorteig entre els paradistes, que inclouran veïns i també artesans i brocanters que l'associació ha convidat per a l'ocasió. A banda, l'entitat ha obert la participació a l'alumnat i les famílies de 4t de l'institut del Cal Gravat, que hi seran presents amb quatre parades de roba de 2a mà i un taller de xapes per ajudar a autofinançar el viatge de fi de curs del present curs escolar.
Els participants es distribuiran per diversos vials al voltant del local social, als carrers del Penedès, de l'Empordà, del Priorat i també on hi ha el mural d'homenatge al pintor Jaume Casacuberta, inaugurat el juny passat.
Amb motiu d'aquest esdeveniment, es prohibirà l'estacionament a partir de les 6 del matí i es tallarà el trànsit de vehicles a partir de les 7 als trams dels carrers següents, compresos entre el carrer Sant Cristòfol i el carrer Gaudí:
- Carrer de Vallès
- Carrer del Priorat
- Carrer de l'Empordà
- Carrer del Penedès
