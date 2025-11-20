S'aprova concedir la Medalla de la Ciutat de Manresa a Joan Morros
S'honorarà la seva tasca com a promotor cultural i impulsor de les arts escèniques a la ciutat
Joan Morros Torné rebrà la Medalla de la Ciutat al Mèrit Cultural per la seva ingent tasca com a promotor cultural, impulsor de les arts escèniques a la ciutat.
Així ho ha aprovat el ple de l’Ajuntament de Manresa, que ha valorat la seva participació activa en la creació de diverses entitats i en múltiples accions ciutadanes de dinamització sociocultural a Manresa.
El reconeixement és promogut d’ofici per l’Ajuntament de Manresa per convenciment propi i per donar resposta al sentiment expressat per bona part de la societat civil per tal de reconèixer la ingent tasca en la dinamització sociocultural i en la promoció de les arts escèniques. Així doncs, a banda de promoure per iniciativa pròpia la concessió de la Medalla, l’Ajuntament ha obert a les entitats que puguin adherir-se a la iniciativa de donar aquest reconeixement.
La concessió de la medalla ha comptat amb la participació a la sala de membres de El Galliner, l'entitat de la qual Joan Morros n'és l'ànima. Primer ha intervingut Rosa Clarena i després Joan Closas. Les seves paraules han estat secundades per les formacions polítiques fins arribar a la votació a favor de la unanimitat dels presents.
De Joan Morros se n'ha destacat la seva discreció, honestedat i senzillesa per assolir fites que es consideraven inabastables, com la tornada a la vida del teatre Kursaal o que Manresa tingui una de les millors programacions escèniques del país.
Fins al moment de signar el seu informe la Instructora de l’expedient, les entitats que s’han adherit al reconeixement són:
- Associació cultural Toc d’espectacles – el Galliner
- Associació cultural El pou de la gallina
- Associació CLAM, societat i cinema
- Associació Memòria i Història de Manresa
- Associació de veïns i veïnes del barri Escodines
- CAE, Formació i serveis socioculturals
- Eva Forn Peiró
- Família Torras Pons en representació del difunt lgnasi Torras Garcia
- Fundació Mediterrània Fira d’espectacles d’arrel tradicional
- Jordi Martínez Guals
- Josep Recasens Guitart
- Manresa en Comú – Catalunya en Comú
- Unió Musical del Bages
El procés per adherir-se al reconeixement a Joan Morros Torné amb la Medalla al Mèrit Cultural queda obert per recollir més adhesions.
