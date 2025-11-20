Una sopar popular i un castell de focs inauguraran la gespa artificial del camp de futbol de les Cots de Manresa
En la celebració, dissabte, amb el sac d'honor de l'alcalde, es presentaran els quinze equips dels clubs que l'utilitzen habitualment: el CF Font dels Capellans i el FC les Cots
La reforma ha tingut un cost total de 613.482,87 euros, finançats per la Diputació de Barcelona
En aquests moments, prop de 200 esportistes gaudeixen d’aquesta renovada instal·lació esportiva
Regió7
Aquest pròxim dissabte, 22 de novembre, a les 6 de la tarda, tindrà lloc l’acte d’inauguració de la gespa artificial del camp de futbol de les Cots. Serà una gran festa amb sopar popular i castell de focs inclòs, que servirà per presentar tots els equips del CF Font dels Capellans i FC les Cots (Antiga Diapo-Manresa), que són els clubs que utilitzen habitualment aquesta instal·lació esportiva.
L’acte comptarà amb l’assistència de l’alcalde de Manresa, Marc Aloy Guàrdia; del regidor d’Esports de l’Ajuntament de Manresa, Anjo Valentí Moll; del diputat adjunt d’Esports i Activitat Física de la Diputació de Barcelona, Jesús Naharro Rodríguez; del representant del FC les Cots, Dario Riera Rovira; i del president del CF Font dels Capellans, Dani Jiménez Colomina; així com altres representants esportius, polítics i veïnals. L’acte serà conduït per Jorge Eliecer Pulido Álvarez.
Situat al barri de les Cots, a l’est de la ciutat, entre la C-55, la carretera de Viladordis i la Font dels Capellans, el camp és actualment la seu dels clubs CF Font dels Capellans, amb tres equips (juvenil, sènior i veterans), i FC les Cots 2025 (antiga ONG Diapo), que compta amb 12 equips, nou dels quals participen en les competicions organitzades per la Federació Catalana de Futbol (dos cadets, dos infantils, tres alevins i dos benjamins), i tres equips més de competició escolar. En aquests moments, prop de 200 esportistes gaudeixen d’aquesta renovada instal·lació esportiva.
Una millora molt esperada
La reforma del camp de futbol de les Cots ha tingut un cost total de 613.482,87 euros, finançats per la Diputació de Barcelona. Aquest projecte, llargament esperat al barri, no només ha inclòs la instal·lació de gespa artificial, sinó també la millora dels sistemes de reg i drenatge, la col·locació d'una barana perimetral de protecció de 110 cm, xarxes per a pilotes de 6 metres d'altura, la instal·lació de porteries per a futbol 11 i futbol 7, així com bancs per als jugadors suplents i ancoratges per als pals de rugbi. Destaca, a més, que el reblert de la gespa s'ha realitzat sense utilitzar cautxú granulat, adaptant-se així a les normatives més recents, i que el sistema de reg compta amb un dipòsit per recollir i reutilitzar l'aigua.
El camp de futbol de les Cots té unes dimensions de 98 metres de llarg per 58 metres d'ample, permetent-hi la celebració de partits de futbol 11 o dos de futbol 7 alhora. Les instal·lacions disposen amb un sistema d'il·luminació de 8 columnes i es complementen amb un edifici que alberga vestidors, instal·lacions i un bar a l’oest. En els darrers dos anys, s’han realitzat reformes a les cobertes i als vestidors gràcies al projecte Treball als Barris, de l’Ajuntament de Manresa.
Amb aquesta reforma al camp de les Cots, tots els camps de futbol de Manresa on es juguen competicions oficials ja disposen de gespa artificial. El procés per arribar a aquest punt es va iniciar el 2019 amb el camp de la Mion i va continuar el 2021 amb la inauguració del camp de la Balconada i la renovació de la gespa artificial de l'Estadi del Congost, que va ser reutilitzada al camp de futbol del Xup. Per la seva part, el camp de futbol del Gimnàstic de Manresa, de propietat privada, ja comptava amb gespa artificial.
