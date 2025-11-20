Vila (Impulsem) esclata al ple de Manresa: "Estem fent un ridícul esplendorós"
El regidor d'Empresa, Turisme i Coneixement demana deixar estar les batusses electoralistes
El president del grup municipal d'Impulsem, Joan Vila, regidor d'Empresa, Turisme i Coneixement, va esclatar durant el ple de l'Ajuntament de Manresa.
Després d'un llarg debat sobre la proposició de Junts per a l’impuls de la tramitació de les modificacions legislatives sobre ocupacions i multireincidència, amb acusacions creuades entre grups municipals, Joan Vila no va poder més i va etzibar "crec que tots plegats estem fent un ridícul esplendorós i estem perdent molt temps. Després no ens ha d'estranyar que la ciutadania no vagi a votar, perquè votar 40 vegades la mateixa cosa és una mica estúpid. Perdoneu-me l'expressió, però em surt del cor".
Vila va demanar a la resta de grups municipals anar per feina i tenir present "que la feina està fora al carrer", no al saló de sessions. Va exhortar la resta de regidors que es deixessin estar "de temes electorals i batusses perquè això ens fa mal a tots".
Per reblar la seva intervenció va anunciar que el vot del seu grup municipal seria d'abstenció, perquè "per això som diferents". Els altres dos grups municipals que conformen l'equip de govern, ERC i PSC, van votar en contra.
La proposició de Junts va ser rebutjada amb els vots en contra d'ERC, PSC, Fem i Vox els vots a favor dels regidors de Junts i el Front nacional i l'abstenció d'Impulsem.
- Núria Cadenes, autora de ‘Qui salva una vida’: 'La Gestapo va anar a buscar mossèn Joan a Organyà i li van donar una pallissa
- Els nous llums d'emergència arriben amb poca demanda a Manresa malgrat que seran obligatoris en unes setmanes
- El fred polar amenaça amb nevades a cotes baixes aquest divendres
- Incertesa a les autoescoles per triar com es gestionen les zones d'examen a Manresa
- La Buresa de Manresa recupera el que la dictadura li va prendre
- Dos robatoris amb força en habitatges de Berga: els casos augmenten quan es fa fosc més d'hora
- Un restaurant amb vistes a Berga: «Podria competir amb els d'estrella Michelin»
- Grup Boix inicia la producció de fusta CLT a Puig-reig i preveu l’arrencada definitiva al gener