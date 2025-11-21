El carrer de Santa Maria de Manresa reurbanitzat s'estrena amb l'ampliació del radi d'acció de les fotomultes
A partir d'aquest dilluns es traslladarà la càmera que hi ha ara a la plaça de Gispert al carrer de les Barreres, del qual quedarà inclòs un tram en l'illa de vianants, juntament amb un del carrer de Sant Francesc i el Santa Maria, Ignasi Balcells i passatge de la Sederia sencers
El vial renovat ha passat a ser de plataforma única per fer-lo més accessible, seguint l'estil unitari dels altres carrers i places que s'han anat reurbanitzant al Centre Històric els darrers anys
Aprofitant que les obres de reurbanització del carrer de Santa Maria han quedat completades, aquest dilluns, 24 de novembre, es faran canvis pel que fa a la càmera de les fotomultes que hi ha en aquest sector del Centre Històric de Manresa per tal d'ampliar-ne el radi d'acció.
La càmera que ara és a la plaça de Gispert es traslladarà, juntament amb el control d'accés, al carrer de les Barreres, a l'altura del carrer d'en Tahones. A banda del carrer de Santa Maria, per on només podran passar els vehicles autoritzats des de la plaça de Gispert en direcció cap a la plaça de Palmira Jaquetti Isanta, i del carrer annex d'Ignasi Balcells i el passatge de la Sederia, el nou espai inclòs en l’illa de vianants també abastarà el tram del carrer de les Barreres entre el carrer d'en Tahones i la plaça de Gispert i el del carrer de Sant Francesc entre la plaça de Gispert i el carrer de les Campanes.
Per la zona afectada per les fotomultes només hi podran circular el veïnat del sector per accedir als aparcaments i els vehicles autoritzats. Això és: la càrrega i descàrrega de vehicles comercials (de dilluns a dissabte, de les 20 h a les 11 h i de les 13.15 h a les 16.30 h), la càrrega i descàrrega per als veïns que no hi tenen aparcament (amb les mateixes limitacions horàries que en el punt anterior), les persones discapacitades, el trasllat de malalts i els serveis públics.
Sense voreres estretes ni cables penjant
La nova urbanització del carrer Santa de Maria, recorda l'Ajuntament, dona resposta a una reivindicació veïnal per millorar la mobilitat de la zona, que compta amb equipaments com el Conservatori Municipal de Música, els Jutjats o el Casal de Joves la Kampana. El projecte s’ha executat seguint la línia de les intervencions realitzades en els darrers anys a la plaça de Valldaura, al carrer del Camp d’Urgell, a la plaça de Gispert, als carrers de Talamanca i de les Barreres i al passeig de la República, entre altres. La intenció és contribuir a generar una imatge unitària i singular del Centre Històric.
L’actuació ha consistit a fer un vial de plataforma única per facilitar l’accessibilitat per a tothom i que ha permès eliminar les voreres estretes que hi havia fins ara. També s’ha renovat la xarxa de clavegueram, s’han soterrat les línies elèctriques aèries que travessaven el carrer i donaven molt mala imatge, i s’han instal·lat noves papereres. En total, s’ha actuat en una superfície de 618,32 m2. Els treballs han suposat una inversió de 313.308 euros, dels quals 67.514,96 els ha aportat Aigües de Manresa per renovar el clavegueram i la resta ha estat abonada al 50% per l’Ajuntament i pels veïns en qualitat de contribucions especials.
Autoritzacions i recorregut
Els veïns, empreses i qui tingui una plaça d’aparcament a la zona que ara s’integra a l’illa de vianants, han de sol·licitar autorització per poder-hi circular. Es pot demanar a la pàgina web de l’Ajuntament de Manresa i presencialment a l’Oficina d’Atenció Ciutadana (OAC) i a les Oficines de Seguretat Ciutadana (carrer del Bruc, 33-35).
Un cop oberta la nova zona de l’illa de vianants, els vehicles sense autorització que circulin pel carrer de les Barreres s’hauran de desviar pel carrer d'en Tahones, seguir pel carrer de les Campanes, que es va invertir de sentit, i arribar fins al passeig de la República després de passar pel carrer d'Arbonés.
