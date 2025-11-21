Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

La CGT exposarà en un acte públic l’emergència social i educativa a Manresa

El sindicat considera que la situació afecta directament al dret de l’educació

Protesta al Pius contra un desnonament que afectava un alumne

Protesta al Pius contra un desnonament que afectava un alumne / ARXIU PARTICULAR

REGIÓ7

Manresa

Segons la secció d’ensenyament del sindicat CGT, a Manresa la meitat de l’alumnat prové de famílies vulnerables, és la població gran amb més barracons per habitant, pateix una de les taxes de desnonaments més altes del país i registra el percentatge més elevat de pisos buits a Catalunya. Tots aquests condicionants generen un impacte directe en l’escolarització i el dret a l’educació.

Aquesta situació és la que s’abordarà en un acte públic que el sindicat ha organitzat al Casino de Manresa per analitzar i visibilitzar «l’emergència social i educativa» que afecta les escoles, barris i famílies de la ciutat. La CGT recorda que fins i tot l’Ajuntament ha alertat que Manresa viu una situació d’emergència social.

L’acte comptarà amb la participació de la periodista i activista veïnal del barri de La Florida, a L’Hospitalet, Monte Santolino, que aportarà la mirada dels barris populars que pateixen de manera més crua les desigualtats socioeconòmiques, i recuperarà el llegat de lluita i organització. L’advocada i directora de les Associacions Federades de Famílies d’Alumnes de Catalunya, Lidón Gasull, analitzarà el model d’escola inclusiva i les conseqüències de les polítiques neoliberals en l’educació.

També prendrà part a l’acte la integradora social i membres de Docents pel Dret a l’Habitatge, Laura García. Explicarà com la pobresa, els desnonaments i la manca d’habitatge impacten en la vida quotidiana de l’alumnat. Finalment, el professor de secundària Jordi Bordes, membre de la PAHC i de la CGT, intervindrà per posar l’accent en la importància de l’organització col·lectiva, el sindicalisme i les respostes comunitàries pe fer front al deteriorament dels serveis públics.

Els organitzadors expliquen que a Catalunya hi ha 412.600 infants i adolescents en situació d’exclusió social, i consideren que a Manresa la precarietat s’ha convertit en un element estructural. També pensen que s’està desmantellant l’escola pública. En les darreres setmanes, Docents pel Dret a l’Habitatge ha identificat almenys 30 alumnes de 18 centres del Bages en risc de desnonament.

L’acte se celebrarà el dimarts 2 de desembre a les 6 de la tarda al Casino de Manresa

