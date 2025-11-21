La CGT exposarà en un acte públic l’emergència social i educativa a Manresa
El sindicat considera que la situació afecta directament al dret de l’educació
REGIÓ7
Segons la secció d’ensenyament del sindicat CGT, a Manresa la meitat de l’alumnat prové de famílies vulnerables, és la població gran amb més barracons per habitant, pateix una de les taxes de desnonaments més altes del país i registra el percentatge més elevat de pisos buits a Catalunya. Tots aquests condicionants generen un impacte directe en l’escolarització i el dret a l’educació.
Aquesta situació és la que s’abordarà en un acte públic que el sindicat ha organitzat al Casino de Manresa per analitzar i visibilitzar «l’emergència social i educativa» que afecta les escoles, barris i famílies de la ciutat. La CGT recorda que fins i tot l’Ajuntament ha alertat que Manresa viu una situació d’emergència social.
L’acte comptarà amb la participació de la periodista i activista veïnal del barri de La Florida, a L’Hospitalet, Monte Santolino, que aportarà la mirada dels barris populars que pateixen de manera més crua les desigualtats socioeconòmiques, i recuperarà el llegat de lluita i organització. L’advocada i directora de les Associacions Federades de Famílies d’Alumnes de Catalunya, Lidón Gasull, analitzarà el model d’escola inclusiva i les conseqüències de les polítiques neoliberals en l’educació.
També prendrà part a l’acte la integradora social i membres de Docents pel Dret a l’Habitatge, Laura García. Explicarà com la pobresa, els desnonaments i la manca d’habitatge impacten en la vida quotidiana de l’alumnat. Finalment, el professor de secundària Jordi Bordes, membre de la PAHC i de la CGT, intervindrà per posar l’accent en la importància de l’organització col·lectiva, el sindicalisme i les respostes comunitàries pe fer front al deteriorament dels serveis públics.
Els organitzadors expliquen que a Catalunya hi ha 412.600 infants i adolescents en situació d’exclusió social, i consideren que a Manresa la precarietat s’ha convertit en un element estructural. També pensen que s’està desmantellant l’escola pública. En les darreres setmanes, Docents pel Dret a l’Habitatge ha identificat almenys 30 alumnes de 18 centres del Bages en risc de desnonament.
L’acte se celebrarà el dimarts 2 de desembre a les 6 de la tarda al Casino de Manresa
