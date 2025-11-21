CIDET, la força de la formació empresarial que creix des de Manresa
El Centre Internacional de Formació Empresarial i Tecnològica (CIDET), amb seu a Manresa, s’ha convertit en un referent a la Catalunya central gràcies a un model de formació pràctica, flexible i orientada a resultats
Redacció
A Manresa, en ple Passeig Pere III, hi ha un centre que des de fa més de dues dècades treballa per un objectiu tan senzill com essencial: formar per transformar. El Centre Internacional de Formació Empresarial i Tecnològica (CIDET) és avui un referent per a empreses i professionals que busquen una formació útil, actual i connectada amb la realitat. Fundat el 1999, CIDET ha crescut de manera sostinguda fins a convertir-se en un actor clau dins el mapa econòmic i formatiu de la Catalunya central.
Amb més de 550 metres quadrats d’instal·lacions, 10 aules equipades amb tecnologia i una xarxa de més de 170 professionals col·laboradors, CIDET ofereix cada any prop de 700 formacions i atén més de 3.500 participants en els diferents cursos.
Formació pràctica i humana
Però més enllà de les xifres, el que defineix CIDET és la seva capacitat d’adaptació i una manera de fer que posa les persones i les empreses al centre.Una formació útil, pràctica i humana que serveix per millorar les habilitats dels treballadors. El model de CIDET es basa en una idea senzilla: la formació només té sentit si es pot aplicar en la vida real.
És per aquest motiu que tots els seus programes —des d’un curs d’Excel fins a un pla complet de lideratge o digitalització— s’adapten al context real de cada empresa. Els formadors són professionals en actiu, experts que coneixen el dia a dia del seu sector i traslladen a l’aula experiències concretes, problemes reals i solucions pràctiques que es poden aplicar en cada situació.
Aquesta metodologia de proximitat permet que cada alumne trobi resposta a necessitats específiques, i que cada empresa pugui veure resultats tangibles des del primer moment.La combinació de competències tècniques i personals, amb tallers de salut, benestar i teambuilding, reforça la idea que la formació també és una eina per enfortir equips i generar cohesió.
Una metodologia aplicada
CIDET ofereix dos grans formats: la formació in company, on el professor es desplaça a l’empresa i treballa amb continguts dissenyats específicament per a ella, i la formació oberta, que es du a terme a les seves instal·lacions de Manresa. Les aules, amb grups reduïts d’entre 10 i 18 persones, permeten una experiència propera, pràctica i altament participativa.
Darrere de cada curs hi ha una intensa gestió logística: continguts, horaris, materials, seguiment, documentació, certificacions... Una feina invisible però essencial per garantir la qualitat i l’excel·lència que caracteritzen el centre amb seu al centre de Manresa.
Aliança amb EAE Business School
Com a part de la seva estratègia de creixement, CIDET ha establert una col·laboració amb EAE Business School, reconeguda com una de les cinc millors escoles de negocis d’Espanya. Aquesta aliança permet oferir, per primera vegada a la Catalunya central, formació executiva de primer nivell, amb professors de prestigi i un segell acadèmic de reconeixement internacional.
Per a moltes empreses del territori, aquesta col·laboració és una oportunitat per retenir talent, fomentar el lideratge intern i accedir a formació d’alt valor sense sortir del territori.
Més que una entitat de formació, CIDET és un projecte amb propòsit. El seu equip entén la formació com una forma de responsabilitat social: ajudar les persones a créixer, millorar la competitivitat de les empreses i contribuir al desenvolupament econòmic de la Catalunya central.
Amb 25 anys d’experiència, una visió oberta i un equip consolidat, CIDET continua avançant amb la mirada posada en la digitalització, la sostenibilitat i el desenvolupament del talent.
Perquè, com comenten des de la direcció del centre, "formar és transformar, i el futur del territori es construeix des del coneixement".
