Es convoca el 2n Premi d’Iniciatives Juvenils per fomentar el talent jove lligat a projectes d’economia social i solidària
Impulsa el guardó el CAE amb Ampans, Althaia, la Fundació Germà Tomàs Canet i l’Ajuntament de Manresa
Forma part del programa Ocell de Foc, que vetlla per la salut mental de 2.000 joves d'entre 16 i 30 anys de les comarques del Bages, Moianès i Solsonès
Regió7/G.C.
El programa Ocell de Foc Bages-Moianès-Solsonès, que vetlla per la salut mental de la joventut d'aquestes tres comarques, convoca la segona edició del Premi d’Iniciatives Juvenils, una proposta que vol incentivar la participació, la creativitat i l’emprenedoria col·lectiva entre el jovent del territori.
El certamen està pensat per promoure la creació de projectes d’economia social i solidària, especialment aquells que adoptin formes de cooperatives juvenils com a eina de transformació i desenvolupament comunitari.
Ocell de Foc està promogut per l’Ajuntament de Manresa, Althaia, Ampans, la Fundació Germà Tomàs Canet, i el CAE, entitat que promou aquesta segona convocatòria del premi, després que l’any passat ho fes el consistori manresà.
El premi reconeix les millors propostes amb vals de compra per valor de 1.500, 700 i 250 euros destinats a adquirir materials o recursos necessaris per a la posada en marxa o consolidació dels projectes, preferentment a través d’entitats vinculades a l’economia social i solidària.
El termini, fins al 8 d'abril
Poden participar-hi grups d’un mínim de quatre joves d’entre 16 i 30 anys que resideixin al Bages, Moianès o Solsonès, i que hagin estat assessorats —o es comprometin a ser-ho— per l’equip tècnic del programa Ocell de Foc. Els projectes hauran de tenir un impacte social o ecològic positiu i estar alineats amb els valors de la cooperació, la democràcia, la igualtat d’oportunitats i la cohesió social.
El termini per presentar propostes finalitzarà el 8 d'abril de 2026. Les iniciatives s’hauran de presentar a través del web del CAE, on també es poden consultar les bases completes del premi. La resolució i l’acte de lliurament de premis es faran entre la darrera setmana d’abril i la primera de maig de 2026.
Amb aquesta iniciativa, Ocell de Foc vol donar veu al talent jove i oferir una empenta real a les idees amb vocació transformadora, contribuint així a la creació de nous espais de participació, innovació i compromís social al territori.
Què és el programa Ocell de foc?
El programa Ocell de Foc té l’objectiu de vetllar per la salut mental i el benestar emocional de 2.000 joves (16-30 anys) del Bages, Solsonès i Moianès mitjançant l’atenció integral, afavorint la seva integració laboral o la represa d’itineraris formatius. A més del CAE, promouen Ocell de Foc Althaia, Ampans, la Fundació Germà Tomàs Canet i l’Ajuntament de Manresa, amb el suport del departament d’Empresa i Treball de la Generalitat. En aquest projecte també s’ofereix un acompanyament cap a l’autonomia i la construcció d’una vida independent dels joves, posant especial èmfasi en les persones amb malestar emocional o amb problemàtica de salut mental lleu.
