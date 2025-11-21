El infants de Manresa reivindiquen el dret a sentir-se segurs i estimats
La plaça Major acull un dels actes centrals dels Drets dels Infants
La plaça Major de Manresa ha viscut aquest divendres al matí una jornada poc habitual amb moltes rialles, crits, música i somriures. Ha sigut amb motiu de l’acte institucional del Dia Internacional dels Drets dels Infants. L’han protagonitzat 450 estudiants de quart de primària d’onze escoles de Manresa.
La regidora d’Infància i Joventut, Isabel Sánchez, ha donat la benvinguda als estudiants. «Som aquí per una celebració molt especial i per recordar que teniu veu i que l’hem d’escoltar». Ha afirmat.
Manresa ha dedicat la seva quinzena edició de la Setmana dels Drets dels Infants al concepte: ‘El dret a la tribu: a estar en família i amb les persones que els estimen’. Amb aquest lema es vol posa en valor la importància del vincle familiar i el suport de la comunitat durant la infància, subratllant especialment que tots els infants tenen el ret a sentir-se segurs i créixer en un entorn d’afecte.
És el que han reivindicat al manifest ‘Dret a la tribu’ Que han llegit sis alumnes de l’Institut-Escola Manresa. A continuació representants de tots els centres presents a l’acte s’han intercanviat missatges per crear la gran tribu de Manresa perquè cap nen se senti exclòs o sol.
L’alcalde de Manresa, Marc Aloy, s’ha dirigit als infants. Ha dit que la ciutat també és una gran tribu. «Manresa us estima i teniu els drets garantits». Els ha demanat, però, que tinguin present que el català és la llengua comuna d’aquesta tribu.
Representants de tots els grups municipals de l'Ajuntament de Manresa tret de Vox han participat a l’acte, que s’ha acabat movent l’esquelet amb l’animació musical de Carles Cuberes.
