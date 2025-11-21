Les participacions de la loteria de Nadal de Sarauto tenen una errada d'impremta, però continuen sent vàlides
En les butlletes, apareix la data del 22 de desembre del 2024, en comptes del 2025
Regió7
Manresa
A les participacions del sorteig de la loteria de Nadal del número 25740 de Sarauto hi ha hagut una errada d'impremta, ja que apareix la data 22 de desembre del 2024, en comptes del 2025.
En aquest sentit, informen que, tot i l'errada en la data, les butlletes continuen sent vàlides per al sorteig del pròxim 22 de desembre.
