Les participacions de la loteria de Nadal de Sarauto tenen una errada d'impremta, però continuen sent vàlides

En les butlletes, apareix la data del 22 de desembre del 2024, en comptes del 2025

Números de la loteria de Nadal

Números de la loteria de Nadal / ZOWY VOETE

A les participacions del sorteig de la loteria de Nadal del número 25740 de Sarauto hi ha hagut una errada d'impremta, ja que apareix la data 22 de desembre del 2024, en comptes del 2025.

En aquest sentit, informen que, tot i l'errada en la data, les butlletes continuen sent vàlides per al sorteig del pròxim 22 de desembre.

Enxampen in fraganti dos lladres en una casa de Berga: a un d'ells se l’acusa de dos robatoris amb violència i intimidació

El manresà Josep Ritort deixa la Secretaria General de l'Associació de Mitjans d'Informació i Comunicació

Bombers voluntaris presenten una demanda col·lectiva contra la Generalitat per exigir drets laborals

La neu emblanquina alguns punts de l'alt Berguedà

Jordi Pujol surt de la Clínica Sagrada Família tres dies abans del judici

Justícia preveu una nova unitat judicial a Igualada per reduir la sobrecàrrega als jutjats

Una mare musulmana exigeix als tribunals el dret del seu fill a rebre religió islàmica en una escola catòlica

L’altra cara del comerç electrònic: els accidents greus i mortals amb furgonetes pugen un 19% a Catalunya

