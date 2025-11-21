La professora manresana Montserrat Alsina posa deures de matemàtiques als diputats
La matemàtica compareix a la Comissió d’Educació del Parlament de Catalunya
La manresana i presidenta de la Societat Catalana de Matemàtiques, Montserrat Alsina, ha posat deures als diputats del Parlament de Catalunya per millorar l’ensenyament de les matemàtiques als centres educatius. Aquesta setmana ha comparegut a la Comissió d’Educació i Formació Professional per fer una valoració dels resultats de la darrera prova de l’anomenat Estudi Internacional de Tendències en Matemàtiques i Ciències. Els resultats es van publicar fa uns mesos, i Catalunya no en va sortir gens de ben parada.
Va ser la mateixa comissió qui va requerir Alsina, doctora en matemàtiques i professora a la UPC a Manresa, que comparegués al Parlament per parlar de l’estat de les matemàtiques a l’educació. Alsina va recordar als diputats que quan fa uns mesos va aparèixer l’informe que situava Catalunya a la cua en matemàtiques se’n va parlar molt, però ara que no és actualitat «el problema persisteix».
Els pilars de les matemàtiques
Alsina va explicar els tres pilars de les matemàtiques. En primer lloc, hi hauria els docents, a qui s’ha de tenir en compte, va dir. El segon seria la recerca educativa. Segons la manresana la suposada dificultat de les matemàtiques és que no pots fer un pas endavant si no has fet bé l’anterior. Per tant, calen fonaments, va comentar. Finalment, hi hauria el coneixement de la disciplina, que «no es té en compte». Alsina considera que «tot ha de tenir el seu ordre: ens hem de posar d’acord en què, tenir en compte el qui i aleshores ve el com».
Al torn de preguntes, els diputats van demanar a la professora manresana com es podrien fer més atractives les matemàtiques. La resposta va ser que «a vegades posem el focus a fer-ho maco, però per estimar una cosa primer s’ha d’entendre. Per tant, cal ajudar a entendre les matemàtiques», va concloure.
Menys hores de classe
Alsina va recordar als diputats que Catalunya és l’única comunitat de l’estat amb tan sols tres hores de matemàtiques a la setmana als primers cursos d’ESO. En altres com València i Balears, fan quatre hores, «els continguts estan més estructurats i fins i tot hi ha optatives de reforç».
També va explicar què és i què fa la Societat Catalana de Matemàtiques, va parlar de la llengua i de les dificultats de comprensió lectora, i de gènere en un àmbit com les ciències. «Malgrat tot continuen havent-hi estereotips», va remarcar. Alsina va defensar, així mateix, el coneixement i les ciències «contra el terraplanisme i el negacionisme».
Segons la manresana, alguns diputats de la comissió «s’havien estudiat la lliçó» abans de la compareixença. Després d’Alsina van intervenir el Col·legi Oficial de Pedagogia de Catalunya, l’Associació Trastorn Espectre Autista Terres de l'Ebre i Joves Agricultors i Ramaders de Catalunya.
