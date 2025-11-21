Premis a l'Escola Agrària de Manresa i L'Era per un joc de cartes sobre gestió del sòl agrícola i un escape room sobre varietats locals de Catalunya
El lliurament dels guardons Escola, Agricultura i Alimentació Ecològica, convocats per la Generalitat i l’Associació Vida Sana, s'ha fet aquest divendres a Vilafranca del Penedès
Regiò7/G.C.
L’Escola Agrària de Manresa i l’associació L’Era han guanyat en dues de les tres categories de la 13a edició del Premi Escola, Agricultura i Alimentació Ecològica. El centre educatiu s’ha emportat la distinció per al millor material pedagògic amb fins educatius relacionats amb la producció i l’alimentació ecològica amb un joc de cartes sobre la gestió del sòl agrícola. L’associació L’Era s’ha endut el guardó en la categoria d’idees o projectes a desenvolupar durant el cus 2025-26. Els premis estan dotats de 1.250 i 750 euros, respectivament.
La proposta de l’Escola Agrària de Manresa, el Joc del sòl viu, és un joc de cartes sobre la importància de la xarxa tròfica i de les pràctiques agrícoles que la milloren i la perjudiquen. El recurs s’ha creat com un suport a la formació agrària o vinculada amb l’edafologia (la part de la ciència del sòl que fa referència a les relacions entre el sòl i la planta), amb l’objectiu de posar al centre la vida del sòl i la seva importància. Durant el curs passat i aquest curs ja s'està utilitzant en aquest centre educatiu.
L’associació L’Era ha guanyat per la presentació d’un projecte que encara s’ha de començar a desenvolupar. L’escape room sobre varietats locals de Catalunya porta per nom Salvem la biodiversitat cultivada. Es tracta d’un joc d’escapada que es podrà portar a escoles i instituts i que vol ajudar l’alumnat a reconèixer la importància del patrimoni agrícola i la sostenibilitat alimentària.
El Premi Escola, Agricultura i Alimentació Ecològica va ser creat per la Generalitat de Catalunya (Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació; Departament d’Educació i Formació Professional, i Departament de Territori, Habitatge i Transició Ecològica) i l’Associació Vida Sana. Té l’objectiu de reconèixer i incentivar la realització de projectes i línies de treball dels centres educatius de Catalunya destinats a promoure el coneixement de l’agricultura, la ramaderia i l’alimentació ecològiques, i, especialment, dels seus valors socials, econòmics i ambientals, entre l’alumnat del centre i també en el conjunt de la comunitat educativa i l’entorn.
Aquests premis s’emmarquen dins la Setmana Bio per l’alimentació ecològica, un esdeveniment en què se celebren tot un conjunt d’activitats per promocionar i difondre la producció i alimentació ecològiques a tota la població.
El joc per ajudar en l’aprenentatge
Berta Castellà és professora del grau mitjà en producció agroecològica a l’Escola Agrària de Manresa i és qui ha ideat el Joc del sòl viu. Ella mateixa explica: "Estem molt contentes; el premi ens dona una empenta per poder fer una versió professional del joc i poder-lo fer arribar a escoles, famílies, instituts”.
La proposta sorgeix de la necessitat de divulgar la importància de la salut del sòl per a la vida: “Creiem que és vital que les generacions presents i futures entenguin que el sòl és molt més que terra: és un ecosistema viu que sosté la vida al planeta. Sense els processos invisibles que s’hi donen no podríem cultivar aliments de qualitat, ni conservar els boscos, ni fer front al canvi climàtic. Quan el sòl es degrada per pràctiques agrícoles intensives, contaminació o desforestació, perd la seva capacitat de produir vida”.
La gamificació, és a dir, aportar l’experiència educativa en un joc, és una estratègia que cada vegada s’aplica més. L’objectiu és motivar l’alumnat, fomentar la participació activa, millorar l’adquisició de coneixements i aconseguir que els estudiants siguin els protagonistes del seu aprenentatge desenvolupant competències tant curriculars com transversals, com, per exemple, la col·laboració, la resolució de problemes i la presa de decisions.
Una versió amb dibuixos originals
En el cas del Joc del sòl viu, els participants han d’aconseguir crear la xarxa tròfica del seu sòl i, al mateix temps, anar escollint tècniques agràries que la protegeixen o la beneficien i atacar els contrincants amb cartes de tècniques que les perjudiquen. La dotació del premi servirà per crear una versió amb dibuixos originals especialment dissenyats, i fer-ne una producció que sigui reproduïble perquè altres centres educatius, i fins i tot famílies, puguin jugar-hi.
Pel que fa a l’escape room Salvem la biodiversitat cultivada, els diners del premi es destinaran a pensar amb detall les proves del joc i a idear-lo en conjunt. També per adquirir els materials per fer una versió beta que es testarà durant el 2026. El joc de pistes ha de contribuir que l’alumnat conegui i valori les varietats locals, reconegui els impactes del model agroindustrial i els beneficis de l’agricultura ecològica. També té com a objectiu reivindicar el coneixement tradicional i la transmissió cultural associada a la pagesia.
Segons Xènia Torras, de l’associació L’Era: “Fa més de 20 anys que conservem les varietats agrícoles locals a través del banc de llavors Esporus i, quan et planteges com fer arribar el seu valor a l’alumnat, hem de fer-ho de manera creativa i divertida, de la mateixa manera que ja portem tallers d’energies renovables o sobre la importància del sòl a escola i instituts”.
L’acte de lliurament dels premis s’ha fet aquest divendres 21 de novembre, a Vilafranca del Penedès. A més de l’Escola Agrària de Manresa i l’associació L’Era, l’Escola Verntallat, de Sant Privat d’en Bas, i l’Escola Turó de Can Mates, de Sant Cugat del Vallès, han guanyat de manera compartida en la categoria d‘Activitats desenvolupades i finalitzades durant el curs 2024 -25.
Un centre públic al servei de l’agroecologia
L’Escola Agrària de Manresa forma part de la xarxa d’Escoles Agràries del Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació de la Generalitat de Catalunya, i fa més de dues dècades que treballa per formar professionals preparats per afrontar els reptes agraris del segle XXI. Amb la mirada posada en el territori, l’alimentació sostenible i el canvi climàtic, el centre aposta per una formació arrelada, útil i transformadora.
Subscriu-te per seguir llegint
- Núria Cadenes, autora de ‘Qui salva una vida’: 'La Gestapo va anar a buscar mossèn Joan a Organyà i li van donar una pallissa
- Les empreses del Bages van facturar el 2023 el 5,5% més que l'any anterior
- Amb l'elevada demanda d'entrades que hem tingut hauríem pogut omplir 14 funcions de Mamma Mia!
- Educació reconeix un centenar de professionals d'ensenyament que s'han jubilat l'últim curs
- Les fires i festes que no et pots perdre aquest cap de setmana
- La Buresa de Manresa recupera el que la dictadura li va prendre
- Familiars de la residència Sant Bernabé de Berga denuncien una situació 'inhumana, insostenible i cada vegada més greu
- Pilar Lumbreras, caputxina que aleshores es preparava per entrar al convent de Manresa: «Ho vaig viure amb el neguit de què passaria»