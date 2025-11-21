La reunió de columna d’Althaia recorda al traumatòleg Josep Abancó, un dels seus impulsors
La jornada de treball, que s’ha convertit en referent, reuneix una vuitantena de professionals de l’estat i Andorra
REGIÓ7
Més d’una vuitantena de professionals d’arreu de l’estat i d’Andorra han participat a la XVII Reunió de Columna que ha organitzat la Fundació Althaia i Mútua de Terrassa. A la jornada de treball s’ha tingut un record especial a Josep Abancó Sors, metge traumatòleg i impulsor d’aquestes trobades de treball, que va traspassar el febrer d’aquest 2025. Els organitzadors i assistents han volgut reconèixer així la seva dedicació i contribució al desenvolupament d’aquest espai de formació i intercanvi de coneixements entre professionals, que s’ha convertit en un referent a nivell estatal i que compta amb una dilatada trajectòria.
La relació entre esport i lesions de la columna vertebral, les complicacions quirúrgiques i el dolor gluti han estat els tres grans temes que s’han tractat en la jornada, que és un referent a nivell estatal i que compta amb una dilatada trajectòria.
La jornada s’ha iniciat amb una taula rodona dedicada a l’esport i la columna, en què s’han analitzat les lesions que poden derivar-se de la pràctica esportiva i s’ha fet un repàs dels esports considerats més agressius per a la columna així com aquells que actuen com a protectors i beneficiosos per a la salut vertebral.
El dolor gluti ha estat el tema de la segona taula. Els ponents han exposat les múltiples causes que poden provocar aquest tipus de dolor i han compartit eines per millorar la precisió diagnòstica.
Un altre dels blocs destacats ha estat dedicat a les complicacions que poden sorgir en el transcurs d’una intervenció quirúrgica. Els especialistes han posat sobre la taula com actuar davant d’aquestes situacions, quin és el protocol òptim de resposta i quines estratègies es poden implementar per prevenir-les i reduir riscos.
La jornada ha comptat com a ponents amb especialistes de traumatologia, medicina física i rehabilitació, neurocirurgia, cirurgia vascular i medicina de l’esport.
Amb aquesta edició, la Reunió de Columna ha consolidat el seu paper com a punt de trobada de referència per als professionals que atenen patologies associades a la columna vertebral, fomentant l’intercanvi de coneixement i l’actualització constant en un àmbit en contínua evolució.
