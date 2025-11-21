Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

La reunió de columna d’Althaia recorda al traumatòleg Josep Abancó, un dels seus impulsors

La jornada de treball, que s’ha convertit en referent, reuneix una vuitantena de professionals de l’estat i Andorra

La jornada de treball ha complert la seva 17a edició

La jornada de treball ha complert la seva 17a edició / ALTHAIA

REGIÓ7

Manresa

Més d’una vuitantena de professionals d’arreu de l’estat i d’Andorra han participat a la XVII Reunió de Columna que ha organitzat la Fundació Althaia i Mútua de Terrassa. A la jornada de treball s’ha tingut un record especial a Josep Abancó Sors, metge traumatòleg i impulsor d’aquestes trobades de treball, que va traspassar el febrer d’aquest 2025. Els organitzadors i assistents han volgut reconèixer així la seva dedicació i contribució al desenvolupament d’aquest espai de formació i intercanvi de coneixements entre professionals, que s’ha convertit en un referent a nivell estatal i que compta amb una dilatada trajectòria.

La relació entre esport i lesions de la columna vertebral, les complicacions quirúrgiques i el dolor gluti han estat els tres grans temes que s’han tractat en la jornada, que és un referent a nivell estatal i que compta amb una dilatada trajectòria.

La jornada s’ha iniciat amb una taula rodona dedicada a l’esport i la columna, en què s’han analitzat les lesions que poden derivar-se de la pràctica esportiva i s’ha fet un repàs dels esports considerats més agressius per a la columna així com aquells que actuen com a protectors i beneficiosos per a la salut vertebral.

El dolor gluti ha estat el tema de la segona taula. Els ponents han exposat les múltiples causes que poden provocar aquest tipus de dolor i han compartit eines per millorar la precisió diagnòstica.

Un altre dels blocs destacats ha estat dedicat a les complicacions que poden sorgir en el transcurs d’una intervenció quirúrgica. Els especialistes han posat sobre la taula com actuar davant d’aquestes situacions, quin és el protocol òptim de resposta i quines estratègies es poden implementar per prevenir-les i reduir riscos.

La jornada ha comptat com a ponents amb especialistes de traumatologia, medicina física i rehabilitació, neurocirurgia, cirurgia vascular i medicina de l’esport.

Amb aquesta edició, la Reunió de Columna ha consolidat el seu paper com a punt de trobada de referència per als professionals que atenen patologies associades a la columna vertebral, fomentant l’intercanvi de coneixement i l’actualització constant en un àmbit en contínua evolució.

TEMES

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Núria Cadenes, autora de ‘Qui salva una vida’: 'La Gestapo va anar a buscar mossèn Joan a Organyà i li van donar una pallissa
  2. Les empreses del Bages van facturar el 2023 el 5,5% més que l'any anterior
  3. Educació reconeix un centenar de professionals d'ensenyament que s'han jubilat l'últim curs
  4. La Buresa de Manresa recupera el que la dictadura li va prendre
  5. Familiars de la residència Sant Bernabé de Berga denuncien una situació 'inhumana, insostenible i cada vegada més greu
  6. Amb l'elevada demanda d'entrades que hem tingut hauríem pogut omplir 14 funcions de Mamma Mia!
  7. Les fires i festes que no et pots perdre aquest cap de setmana
  8. «Actuar al Kursaal és el que em fa més il·lusió de la gira de Mamma Mia!»

La condemna del Suprem aboca García Ortiz a l’expulsió de la carrera en compliment de les normes internes de la fiscalia

La condemna del Suprem aboca García Ortiz a l’expulsió de la carrera en compliment de les normes internes de la fiscalia

El Baxi Manresa sub-22 obté un triomf essencial per aspirar a la ronda dels millors (85-80)

El Baxi Manresa sub-22 obté un triomf essencial per aspirar a la ronda dels millors (85-80)

La CGT exposarà en un acte públic l’emergència social i educativa a Manresa

La CGT exposarà en un acte públic l’emergència social i educativa a Manresa

El conductor d'una furgoneta perd el control i topa contra un autobús a Oliana

El conductor d'una furgoneta perd el control i topa contra un autobús a Oliana

Metges de Catalunya insta Pané a rectificar per dir que la IA diagnostica millor que els sanitaris o a dimitir

Metges de Catalunya insta Pané a rectificar per dir que la IA diagnostica millor que els sanitaris o a dimitir

Wicked 2: La història alternativa d’Oz

Wicked 2: La història alternativa d’Oz

Els mòduls de l'Institut Lacetània de Manresa, pendents de si hi ha metalls al solar on han d’anar

Els mòduls de l'Institut Lacetània de Manresa, pendents de si hi ha metalls al solar on han d’anar

La reunió de columna d’Althaia recorda al traumatòleg Josep Abancó, un dels seus impulsors

La reunió de columna d’Althaia recorda al traumatòleg Josep Abancó, un dels seus impulsors
Tracking Pixel Contents