Els serveis socials municipals ja donen suport a gairebé 20.000 persones
Per atendre persones grans s’augmenten les hores d’atenció al domicili i també s’ajuda les famílies quan han d’afrontar situacions que les superen
Els serveis socials de l’Ajuntament de Manresa van atendre l’any passat 19.524 persones. D’aquestes, que percebessin una ajuda individualitzada del programa d’ajudes van ser 1.115, el que suposa un 5,7% del conjunt dels usuaris. En relació amb la població de Manresa es tracta d’un 1,38%. Les dades van ser facilitades en el darrer ple municipal per la regidora de Drets Socials, Mariona Homs, responent una pregunta presentada per Vox, que també s’interessava per la procedència de les persones ateses: el 76% de nacionalitat espanyola, un 0,03% comunitaris i un 23,6% extracomunitaris. El total de persones ateses per serveis socials ha augmentat en 1.168 amb relació a l’any anterior.
L’augment de l’abast de la cartera de serveis que ofereixen els serveis socials municipals ha estat constant. L’any 2006 eren més de sis mil; el 2007, més de set mil i el 2008, més de vuit mil. L’evolució s’ha mantingut a l’alça, encara que de forma més moderada i amb un període de més estabilitat entre el 2012 i el 2018.
Més atenció a domicili
L’augment de serveis es plasma en accions de l’Ajuntament per augmentar les hores d’atenció a domicili de les persones grans, però arriba a totes les franges d’edat. L’ajut a domicili ofereix suport personal, atenció i ajut en la higiene i control de medicació, entre d’altres. També, suport en aquells casos en els quals per canvis de situacions familiars requereixen aprenentatges necessaris per a afrontar noves situacions o sobrecàrrega de responsabilitats.
El suport a les famílies amb fills és una altra de les branques de la intervenció. Del que es tracta és de donar resposta a les necessitats socials de les persones i famílies del municipi a les quals els professionals malden per dotar d’eines que afavoreixin la seva autonomia i qualitat de vida.
- Andreu Buenafuente abandona TVE de manera inesperada per prescripció mèdica: «He de parar una mica»
- Les fires i festes que no et pots perdre aquest cap de setmana
- Amb l'elevada demanda d'entrades que hem tingut hauríem pogut omplir 14 funcions de Mamma Mia!
- Educació reconeix un centenar de professionals d'ensenyament que s'han jubilat l'últim curs
- Les empreses del Bages van facturar el 2023 el 5,5% més que l'any anterior
- Mor el conductor d’una furgoneta en sortir-se de la carretera a Avinyó
- L'amor aterra al Bages: el Vermut per a solters on «els mòbils no juguen, però sí que ho fan les mirades»
- Pilar Lumbreras, caputxina que aleshores es preparava per entrar al convent de Manresa: «Ho vaig viure amb el neguit de què passaria»