Manresa inaugura la desitjada gespa artificial del camp de futbol de Les Cots: "És la consagració d'un somni"
Els presidents del CF Font dels Capellans i del FC Les Cots i diferents representants polítics han intervingut en l'acte
A part de la presentació d'equips, el públic ha gaudit d’un castell de focs i d’un sopar popular per celebrar la fita
Aquest era l'últim camp de terra que quedava a Manresa
La gespa artificial del camp de futbol de Les Cots, l’únic que quedava de terra a Manresa, ja està oficialment inaugurada. Avui a la tarda, aprofitant la presentació dels equips del CF Font dels Capellans i del FC Les Cots (abans Diapo-Manresa), s'ha celebrat l’acte en què han intervingut diferents representats polítics i el públic ha gaudit d’un castell de focs i d’un posterior sopar popular.
Després de desfilar els jugadors dels dos clubs que utilitzen aquestes instal·lacions, Anjo Valentí, regidor d’Esports i Salut del consistori manresà, ha agafat la paraula. El polític s'ha mostrat molt «content» per la inauguració de la gespa: «Han passat quatre o cinc anys des que va començar la idea de convertir el camp de terra, tot i que la història ve de lluny». Valentí ha destacat la tasca d’ambdós clubs en la formació d’esportistes i ha subratllat el projecte social de la Fundació ONG Diapo, que «tant ha fet per al futbol de la ciutat, per al futbol base i per al d’integració». El regidor també ha volgut recordar quatre persones vitals per aconseguir aquesta fita: Antonio Antolín i Said Ghoula, tots dos expresidents de l’associació de veïns de la Font dels Capellans; Thera Moctar, president de l’ONG Diapo; i Maria Hosta, presidenta de l’associació de veïns de la Sagrada Família.
El president del FC Les Cots, Moctar Thera, ha donat les gràcies per, després de «molts anys lluitant», poder gaudir d’un camp de gespa. També en representació de l’entitat, Dario Riera s'ha adreçat als assistents per celebrar «un dia gran pels barris i pel món del futbol i de l’esport». Per la banda del CF Font dels Capellans, el seu president, Dani Jiménez, s'ha sumat als agraïments, assegurant que es tracta de la «consagració d’un somni». De la seva boca tampoc no han faltat els records i les referències a les figures rellevants de la història del club, com ara Maria Neus Blanco, primera presidenta de l’entitat i que ahir va ser present a l’acte.
Per cloure les intervencions, Esteve Olivella, delegat de la Federació Catalana de Futbol a la Catalunya central, ha donat diversos obsequis i reconeixements a l’Ajuntament de Manresa i als dos clubs involucrats. En representació de la Diputació de Barcelona, Enric Campàs ha destacat la importància del projecte per a la ciutat i el barri i ha realçat la tasca «decidida i ferma per l’esport, una eina d’educació, cohesió i un transmissor de valors». Dos desitjos han servit per acabar la intervenció de Campàs: «Que gaudiu de l’equipament renovat i que continueu apostant per l’esport, que vol dir apostar en educació, en salut, en igualtat d’oportunitats i, sobretot, en el futur dels nostres pobles i ciutats».
Aloy fa el servei d’honor
L’alcalde Marc Aloy ha estat l’encarregat de fer el servei d’honor per inaugurar la gespa. Més enllà d’això, el batlle ha recordat el camí que ha dut a aquest canvi: «Espero que aquesta gespa permeti que tant un club com l’altre arrelin fort, tinguin un gran planter i, per tant, puguem celebrar que aquest camp ha portat una nova vida i activitat als barris».
