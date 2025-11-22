La Sagrada Família s'inventa amb èxit un mercat per dinamitzar el barri
La iniciativa de l'associació veïnal manresana aplega una seixantena de parades d'artesans, brocanters i venedors de segona mà i un públic nombrós
Un escut del Barça, un vinil de cobla, les xiruques d'un excursionista que ja ha crescut, llibres i peces de roba de segona mà, un escalèxtric amb dos cotxes GT i un joc de tasses i platets que en el trànsit de regal a article de parada ambulant no ha perdut ni l'embolcall de plàstic. I molt, molt més es podia veure, remenar i comprar aquest matí als carrerons interiors del conjunt de cases de la Sagrada Família. "Volem dinamitzar el barri", explicava Marina Hosta, presidenta de l'Associació de Veïns.
En una jornada freda, però assolellada, la iniciativa de l'entitat, que té més de dos mil associats i porta a terme un extens programa d'activitats, ha comptat amb prop d'una seixantena de parades. El primer Mercat d'artesans, brocanters i segona mà ha nascut amb una excel·lent resposta, també per part d'un públic nombrós que mirava encuriosit el bigarrat conjunt.
"Els brocanters són col·leccionistes i paradistes d'objectes de més de trenta anys", explicava la Daíta Martín, tresorera de l'entitat Brocanters i Col·leccionistes Cardener, que ha aportat una trententa de paradistes a la iniciativa. La resta d'estands eren d'artesans particulars i veïns -cadascú era lliure de parar taula i vendre els seus trastos- i, fins i tot, n'hi havia una de l'AFA de Cal Gravat per recollir fons pel viatge de final de curs. "Això està obert a tothom", apuntaven Hosta i Martín.
"Soc la deixalleria de les meves amigues", afirmava divertida la Rosa Camprubí: "sempre els ho dic, abans d'anar a la deixalleria, veniu a veure'm". Ella els treu els trastos de sobre i els dona una nova vida a la recerca de comprador.
"El barri està mort, per aquí la gent hi passa de pressa cap al supermercat, ... volem donar a conèixer el barri i l'associació", assegurava Marina Hosta: "tenim més de dos mil socis, però el noranta per cent no participa mai en res; tenim els tallers plens, però ve gent que no és del barri". Aquest desconeixement és el que iniciatives com la d'aquest dissabte vol revertir. "Segurament ho tornarem a fer cap a la primavera", ha afegit la responsable veïnal.
La contribució de BiC Cardener ha estat capital per tirar endavant el projecte tot i que, com comentava Sergi Benete, el president, "ens vam constituir legalment fa un parell de mesos". Manresa ja té diversos mercats de segona mà en barris com Valldaura i el Poble Nou, però els brocanters avui dia són més presents en altres localitats. "Nosaltres estem promovent mercats a La Coma i la Pedra, Sant Llorenç de Morunys, Olius, Cardona, Sant Martí de Torroella, Torroella de Baix, Castellgalí i Calders", afegia: "i al mercat de Puigmercadal tenim una parada d'intercanvi de llibres".
