El camí per resoldre el problema és la seva veritable motivació de les adolescents
Tot i que en els problemes matemàtics es tendeix a valorar el resultat final, algunes de les participants prefereixen gaudir del procés
Contràriament a allò que es podria pensar d’entrada, a les noies més grans que van participar de la iniciativa ‘Ambaixadores de les Matemàtiques’ el que més les atrau quan s’enfronten a un problema no és necessàriament la solució, sinó el camí a seguir per arribar-hi. És una circumstància d’entrada sorprenent, tot i que a mesura que es parla amb elles, té tot el sentit del món. Les matemàtiques són avorrides quan de l’únic que es tracta és de repetir fins a l’extenuació una mateixa fórmula, però el que incentiva de veritat totes aquestes noies a continuar formant-se és entendre els processos dels diferents càlculs per resoldre un mateix problema per vies diferents.
Aquí, reconeixen, torna a ser especialment rellevant el fet de "tenir bons professors que no es conformin amb que resolguis un problema, sinó que l’entenguis". D’històries n’hi ha gairebé una per participant, però sobta saber que "durant primària em pensava que no se’m donaven bé, però gràcies a com un professor em va explicar que funcionaven les mates, va canviar tot. Em van començar a agradar i fins i tot em recomanava llibres per llegir que m’han estat molt útils", explica una d’elles deixant de banda la vergonya.
Un altre de les problemàtiques que assenyalen les alumnes amb més trajectòria al sistema educatiu és precisament el nivell dels exercicis que han de fer a classe: "Fins ara a Batxillerat el nivell era bastant baix, tot el que fèiem ja ho havia fet anys abans en tallers" reconeix una altra. Uns segons després, es torna a animar una altra participant de la iniciativa: "En el meu cas, des de petita competia amb altres companys per veure qui treia millor nota, però fins que no vaig tenir un professor que em transmetia el seu amor per les mates, no em vaig adonar que tenia més capacitats. Fins i tot em donava reconeixement, ja que li plantejava possibilitats que no havia pensat".
Tot el contrari de la quarta de les adolescents que va trencar el seu silenci: "Tot i guanyar tres vegades les proves Cangur, m’he trobat amb diversos professors i companys de classe que em posaven impediments", apunta sense amagar una certa preocupació.
- Andreu Buenafuente abandona TVE de manera inesperada per prescripció mèdica: «He de parar una mica»
- Mor el conductor d’una furgoneta en sortir-se de la carretera a Avinyó
- Accident múltiple a la C-55: quatre cotxes implicats en un xoc a Manresa
- Santa Maria de Miralles és el municipi que genera una major facturació per càpita a la província, amb més de 8 milions per habitant
- La professora manresana Montserrat Alsina posa deures de matemàtiques als diputats
- Les fires i festes que no et pots perdre aquest cap de setmana
- Nova crisi a ERC: dimiteix més de la meitat de la direcció a Barcelona per discrepàncies amb la seva presidenta
- Manresa concentra una quinzena d’obres arquitectòniques que atrauen prestigiosos despatxos professionals