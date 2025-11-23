La Fira de Nadal de Viladordis consolida l’èxit: 800 visitants i més de 600 euros per la lluita contra el càncer
La segona edició de l'esdeveniment ha comptat amb un mercat amb més de 25 parades, un concert a càrrec de la solsonina Gemm Sol i un dinar popular amb una setantena de comensals
La Fira de Nadal de Viladordis, organitzada pel Casal de Viladordis, ha tancat la seva segona edició amb unes xifres positives i molt similars a les de l'any passat. En total, s'han comptabilitzat al voltant de 800 assistents que han passejat per les 27 parades que hi havia instal·lades. A més, pel dinar popular s'han venut 71 tiquets que, sumant l'import recollit al concert de Gemm Sol, han donat un benefici de més de 600 euros que seran donats a La Marató de 3Cat.
L'edició d'enguany de la Fira de Nadal de Viladordis ha rebut una xifra de visitants força semblant a la del 2024. Al migdia i especialment durant el concert de la solsonina Gemm Sol ha estat quan més assistents s'han concentrat a l'espai. Lluís Sarró, del Casal de Viladordis, explica que des de l'entitat estan "molt satisfets i contents".
A les deu del matí ha començat la jornada amb el mercat, que ha tingut 27 parades distribuïdes entre l'interior i l'exterior del Casal. Principalment, els articles oferts han estat de Nadal, artesanals, solidaris i de proximitat. Paral·lelament, els visitants han tingut l'opció de gaudir d'un esmorzar.
Un dels punts àlgids de la fira ha estat a les dotze del migdia, quan s'ha celebrat el concert solidari a càrrec de la cantant Gemm Sol, de Solsona, i la seva banda. Aquesta proposta ha comptat amb la col·laboració de les Cases de la Música de Manresa i de l’Ajuntament, i s'ha fet en format de taquilla inversa.
Encarant el tram final de l'esdeveniment, a les dues s'ha fet el dinar popular, on han acudit un total de 71 comensals. Entre els diners obtinguts per l'actuació musical i els de l'àpat, s'han recaptat un total de 604,35 euros. Aquests beneficis aniran íntegrament destinant a La Marató de 3Cat, que en aquesta ocasió se centrarà en la lluita contra el càncer.
Gràcies a les donacions de diferents productes per part dels paradistes, durant la setmana es farà un sorteig entre tots els clients del mercat, que han rebut una butlleta de participació. També hi haurà inclosa una capsa d’experiències de Fent País.
«Una data assenyalada»
Tal com indica Sarró, un dels principals objectius del Casal és "organitzar activitats pel poble i que els veïns puguin trobar-se i gaudir-les". Es tracta, doncs, d'una iniciativa que pretén dinamitzar la vida social de Viladordis, però que "estan obertes a tothom". Més enllà d'això, una altra de les metes que persegueix l'entitat és la promoció de la cultura, motiu pel qual s'inclou en la programació un concert.
Després de la gran rebuda i amb una valoració més que positiva, Sarró destaca que "tot ens anima a continuar" i que la idea és que aquesta fira "quedi instaurada i sigui un punt de referència, una data assenyalada".
- Andreu Buenafuente abandona TVE de manera inesperada per prescripció mèdica: «He de parar una mica»
- Mor el conductor d’una furgoneta en sortir-se de la carretera a Avinyó
- Dona bona olor i neteja al 100%: màgia per a la teva rentadora
- Accident múltiple a la C-55: quatre cotxes implicats en un xoc a Manresa
- Santa Maria de Miralles és el municipi que genera una major facturació per càpita a la província, amb més de 8 milions per habitant
- La professora manresana Montserrat Alsina posa deures de matemàtiques als diputats
- Les fires i festes que no et pots perdre aquest cap de setmana
- Nova crisi a ERC: dimiteix més de la meitat de la direcció a Barcelona per discrepàncies amb la seva presidenta