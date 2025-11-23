Eduació en clau femenina
Manresa reuneix joves enamorades de les matemàtiques perquè en siguin referents
Una quarantena de noies que es troben cursant l’ESO o el Batxillerat van trobar-se durant tota la jornada d’ahir a la capital del Bages per resoldre problemes matemàtics i fer pinya en un món encara molt masculí
Factorials, trigonometria, logaritmes... tots aquests conceptes, i sobretot el camí que han de recórrer per resoldre’ls són els pals de paller per a totes les adolescents que ahir es van reunir a Manresa en la primera trobada del programa ‘Ambaixadores de les Matemàtiques’. Una iniciativa que impulsa la Societat Catalana de Matemàtiques i que va reunir a la capital del Bages una quarantena de joves que cursen entre segon d’ESO i segon de Batxillerat que s’enfronten a les dificultats que representa estar molt interessades per un món, el de les carreres científiques, encara massa masculí.
Precisament un dels aspectes que en destaca l'organització "és la necessitat de crear una base de mentors" explica Montserrat Alsina, presidenta de la Societat Catalana de Matemàtiques i professora de l'UPC Manresa. No només de grans professionals que hagin aconseguit fer-se un nom entre les millors del seu camp, "sobretot cal que en etapes molt primerenques, a primària, les nenes no tinguin por de les matemàtiques. S’ha d’eliminar el biaix en aquesta etapa formativa perquè és el diferencial. Les noies han de poder fer allò que vulguin i entendre que les matemàtiques són un llenguatge que no limita, sinó que enforteix".
En aquest mateix sentit, Alsina insisteix que "volem que moltes d’aquestes noies deixin de tenir inseguretat en elles mateixes". Ja que no només cal tenir en compte la possible síndrome de l’impostor que pot sentir un estudiant quan se li reconeix un talent que el situa per damunt de la resta, sinó que també s’hi afegeixen tots aquells dubtes que les envaeixen pel simple fet de ser dones en un entorn on falten referents. És per això que per primera vegada s’ha decidit impulsar el programa 'Ambaixadores de les Matemàtiques'. Una iniciativa que convertirà totes aquestes joves que durant tot el dissabte van estar resolent problemes i practicant alguns dels exercicis de les darreres proves Cangur o l'Olimpíada Matemàtica, en mentores per totes les nenes de les seves escoles de primària per mirar de normalitzar d’una vegada per totes la presència de les dones en aquest sector del coneixement.
Una jornada per trencar el gel
La d’ahir a Manresa va ser una jornada introductòria, la primera que celebra el programa perquè de mica en mica la seixantena d’integrants es vagin coneixent entre elles. I el cert és que aquest propòsit s’ha complert amb èxit, ja que no hi havia punt de comparació amb la manera com parlaven les unes amb les altres a dos quarts de deu del matí, quan pujaven per primera vegada les escales de l’edifici de la UPC, a com s’acomiadaven a tocar de les set de la tarda al Museu de l’Aigua i el Tèxtil.
Durant tota la jornada no només van fer noves amigues, sinó que a més van poder continuar formant-se en la seva passió: resoldre problemes matemàtics. Primer, amb diverses activitats amb grups que des de l’organització s’han fet coincidir amb les activitats del 7 de Mates i Anem x + matemàtiques. Dues propostes que es fan de manera periòdica i que agrupen diversos amants de les matemàtiques a la regió.
Però el plat fort venia durant i després del dinar. Després de posar-se a prova amb problemes i jocs, les participants de la iniciativa van poder conèixer les dues referents. En aquesta primera sessió del projecte van ser l’Andrea i l’Ainoa. La primera, una científica de dades que crea metodologies estadístiques noves en l’àmbit de la biociència; i la segona, que investiga models matemàtics que evolucionen amb el pas dels anys, un ‘caos’ que explica circumstàncies climatològiques, del comportament dels líquids, o del moviment dels planetes. Amb elles van poder parlar durant una bona estona abans de cloure la jornada amb un escape room al Museu de l'Aigua i el Tèxtil.
A la cloenda d’aquesta primera jornada hi va participar la directora general de Cures, Organització del Temps i Equitat en els Treballs del Departament d’Igualtat i Feminisme de la Generalitat de Catalunya, Saray Espejo, que va valorar molt positivament "que les noies del sector de l’STEM facin xarxa i treballin plegades. Fa molt de goig veure-les amb tantes capacitats de difondre el coneixement i que el puguin transmetre perquè és molt important demostrar a les nenes més petites que el talent no té gènere". També hi van ser Isabel Sánchez, regidora de Feminismes i LGTBI, i Infància i Joventut, i José Miguel Giménez, president de la UPC Manresa.
- Andreu Buenafuente abandona TVE de manera inesperada per prescripció mèdica: «He de parar una mica»
- Mor el conductor d’una furgoneta en sortir-se de la carretera a Avinyó
- Accident múltiple a la C-55: quatre cotxes implicats en un xoc a Manresa
- Santa Maria de Miralles és el municipi que genera una major facturació per càpita a la província, amb més de 8 milions per habitant
- La professora manresana Montserrat Alsina posa deures de matemàtiques als diputats
- Les fires i festes que no et pots perdre aquest cap de setmana
- Nova crisi a ERC: dimiteix més de la meitat de la direcció a Barcelona per discrepàncies amb la seva presidenta
- Manresa concentra una quinzena d’obres arquitectòniques que atrauen prestigiosos despatxos professionals