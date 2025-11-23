Club d’Estil
Rubén Ramos, el manresà ambaixador de L’Oréal Professionnel: «Per a la generació Z la bellesa no és impressionar, sinó joc i diversió»
Segons l’‘estilista de TikTok’, «els més joves només busquen agradar-se a ells mateixos i al seu cercle»
Laura Estirado
Més de quatre dècades després d’aquell «’sombra aquí, sombra allà / maquíllate, maquíllate’» de Mecano que taral·lejaven els ‘boomers’, el concepte de bellesa ha anat evolucionant en funció de les generacions successives . Els gustos dels nascuts entre el 1946 i el 1964, van ser superats pels joves X i al seu torn, després, pels de la generació Y, o millennials, la cohort entre el 1981 i el 1996. A aquesta mateixa franja pertany Rubén Ramos (Manresa, 31 anys), el famósestilista de TikTok», en què acumula més d’1,4 milions de seguidors. Després de formar-se a Londres, el 2017 va obrir el seu estudi a Barcelona i es va fer popular pels canvis de ‘look’ extrems, els maquillatges ‘efecte filtre’ i també pels ‘no make up’, cosa que va captivar l’ audiència més jove, els Z.
Avui, Ramos s’ha guanyat el títol d’ambaixador nacional de L’Oréal Professionnel i col·labora amb figures com la model Lila Moss o les influencers Adriana Ugarte, Violeta Magriñán o Rocío Osorno, entre d’altres, pel seu coneixement de les últimes tendències ‘beauty’, tant en maquillatge com en perruqueria.
Elevar la naturalitat
«La generació Z busca autenticitat, immediatesa i una relació més participativa amb les marques i els creadors. La tecnologia, des de la IA fins als filtres de realitat augmentada, està transformant la forma en què entenem la imatge personal. El repte està a utilitzar aquestes eines per expressar-nos sense perdre la naturalitat», assegura l’expert, en la feina de què prioritza la «identitat natural» i «elevar l’essència» de cadascú.
«A la feina prioritzo la identitat natural i elevar l’essència de cadascú»
Gràcies a aquest tracte directe amb la clientela més jove, Ramos resumeix que «genZ» són menys aspiracionals» i prefereixen més «disfrutar, explorar i jugar amb la imatge». «Ja no hi ha tanta necessitat d’impressionar els altres», comenta l’estilista. En lloc d’això, «el que volen és agradar-se a ells mateixos i al cercle més pròxim», recalca el maquillador.
Mil marques per escollir
L’estilista considera que «la generació millennial ha crescut amb molts referents de què volien ser, però pocs recursos per aconseguir-ho, mentre que els genZ han crescut amb tots els referents i també tots els recursos; almenys a Occident». Per això, «no s’han de preocupar per estar a l’altura, perquè l’altura ja és la norma. S’han de preocupar per ser feliços i disfrutar», apunta.
Ramos explica que avui «el sector de la bellesa s’ha posat les piles per acostar àmpliament les tendències», i que «pràcticament tothom pot tenir el que fa 20 anys vèiem només en alguns instagramers més top que destacaven en les ‘fashion weeks’, com per exemple Alexandra Pereira, Gala González, Pelayo Díaz o Chiara Ferragni i Alexa Chang». En resum, «potser no tots podem comprar un pintallavis de Louis Vuitton [de 140 euros], però el resultat no dista gaire d’altres marques de preu mitjà o baix. La gent que compra Louis Vuitton no ho fa per l’acabat, sinó per l’experiència, per un empaquetat bellíssim i de luxe», sentencia.
‘Ciao’ ‘contourning’
Segons el parer de l’especialista, els millennials han crescut amb el ‘contourning’, modificant i perfeccionant les faccions de forma creïble. No obstant, «la generació Z no busca despistar ni enganyar l’ull –insisteix–. Tenen una pell i unes faccions que són com són, i les cuiden amb ‘skincare’ i després, a sobre, juguen. No pretenen enganyar; només jugar. La generació anterior buscava aquesta imatge perfecta de filtre d’Instagram, intentant que els llavis semblessin més gruixuts, els pòmuls més realçats, els ulls més allargats... Els millennials es vesteixen per impressionar, per aconseguir el lloc de feina que volen, els objectius laborals que volen i es maquillen i s’arreglen per reflectir la persona que volen ser... Però aquests codis ara, ja no funcionen. Tot i que es continuen treballant moltíssim en catifes vermelles, a fora és més com un component de joc i de diversió», descriu Ramos.
Ceguera pel coloret
L ’única concessió a l’excés dels centennials seria el 'blush blindness', la ceguesa pel coloret. Capes i capes de rubor en tots els nous formats: líquids, en crema i fins i tot en gelatina. «Se’n posen 10 quilos i encara no el veuen», critica Ramos, que l’any passat va fundar TAOS Studio, una agència per ajudar altres professionals del sector ‘beauty’ a destacar en el món digital.
«Ara es prioritzen les textures naturals de cadascú, ja sigui cabells arrissats, ondulats o amb encrespament. I es rebutja l’allisat per sistema»
Nou cànon
En resum, la nova bellesa centennial es basa en els següents quatre pilars:
Una pell cuidada: es dona prioritat al fet que es vegi saludable i resplendent a tapar-la amb un maquillatge de cobertura total. Es prefereixen les cremes hidratants amb color i els correctors i il·luminadors subtils. L’‘skincare’ es torna més important que el mateix maquillatge. Una pell perfecta és el Dorado per a la generació Z, com estar prim ho va ser per al curs millennial.
Naturalitat elevada: es busca lluir una pell neta i protegida. En aquest sentit, es prefereixen protectors solars lleugers i no grassos que s’integren perfectament a la pell. També hi ha molta conscienciació sobre la protecció davant la llum blava de les pantalles, escollint productes específics.
Textures originals: quant al cabell, en els últims anys es prioritza lluir les textures naturals de cadascú, ja sigui cabells arrissats, ondulats o amb encrespament. «Ara es rebutja l’allisat per sistema», diu l’expert.
Inclusió i diversitat: Ramos observa que potenciar totes les textures de pell i cabells no respon a cap raó política, sinó a «justícia cosmètica». «Em consta que a les Fashion Weeks les models negres cada vegada estan posant més èmfasi en què no se’ls rapin els cabells, cosa que s’ha fet moltes vegades per comoditat dels treballadors de la bellesa perquè no sabien treballar aquest tipus de cabells ‘curly’», comenta Ramos.
