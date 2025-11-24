Afectacions al trànsit per treballs d’inspecció de clavegueram al carrer de l'Hospital de Manresa
Es tallarà el trànsit de vehicles del carrer de l'Hospital, entre la plaça de l'Hospital i el carrer de Sant Salvador
La inspecció es fa amb l'objectiu de detectar possibles avaries a la xarxa general de clavegueram
Regió7
Aigües de Manresa durà a terme aquest dimarts, de 3 a 4 de la tarda, treballs d'inspecció per detectar possibles avaries a la xarxa general de clavegueram del carrer de l'Hospital, en el tram comprès entre la plaça de Cots i el carrer de Sant Salvador.
A causa d'aquestes obres, es preveuen les següents afectacions al trànsit:
- Es restringirà la circulació de vehicles al carrer de l'Hospital, entre la plaça de l'Hospital i el carrer de Sant Salvador. L’accés als carrers de l'Hospital, de Sant Salvador i de Sant Andreu es farà a través de la plaça de l'Hospital.
-L'accés al carrer del Remei de Dalt, que dona accés a l'Hospital de Sant Andreu, el centre de dia i el CAP Sant Andreu, es farà des de la plaça del Remei. En aquest sentit, s'invertirà la direcció de circulació al carrer del Remei de Dalt, passant de la plaça del Remei a la plaça de l'Hospital.
