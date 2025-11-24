Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

S'obre als vianants la nova zona verda de la Nova Alcoholera

La construcció dels dos blocs de pisos ha permès a la ciutat guanyar 3.000 m2 d'espai públic

Ivan Garrido

Pau Brunet

Ivan Garrido

Manresa

Des d'aquest dilluns, 24 de novembre, ja es pot passejar per la nova zona verda que ha guanyat Manresa al carrer de Sant Antoni Maria Claret amb la construcció dels pisos de la Nova Alcoholera. Operaris han retirat les tanques sis dies després que s'obrissin als vianants les renovades voreres del mateix carrer de Sant Antoni Maria Claret, de la carretera de Santpedor i del vial d'accés a l'Estació d'Autobusos.

Les obres de la Nova Alcoholera han permès alliberar més de 3.000 m2 d’espai públic, 2.100 dels quals són zona verda. L'espai més gran, a tocar del carrer de Sant Antoni Maria Claret, consta de gespa, arbres, cadires i bancs i una rampa que permet ascendir fins a la zona de vianants que envolta els dos nous edificis. Aquí també hi ha una terrassa decorada amb vegetació (encara per créixer), i al vial d'accés a l'estació, hi ha una tercera zona verda, de dimensions més reduïdes, amb més gespa i arbres.

La nova promoció de pisos, iniciada l’estiu del 2023, disposa de 98 habitatges (32 dels quals de protecció oficial), sis locals comercials i un aparcament amb 107 places. La previsió de la promotora del projecte és començar a lliurar els pisos als compradors els mes vinent.

