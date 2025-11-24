Apareix un niu de vespa asiàtica al pati d'una escola de Manresa
La direcció del Serra i Hunter, a la Balconada, ha instal·lat una zona amb cintes per prevenir que els alumnes s'apropin massa a l'arbre on hi ha el vesper
Fa un parell de setmanes van aparèixer dos nius de vespes asiàtiques a la ciutat de Manresa, concretament al sector del Poal i al de Sant Pau, i des d'ahir també cal sumar-hi un nou vesper situat al capdamunt d'un arbre del pati a l'escola Serra i Hunter de Manresa. Un niu que va identificar diumenge un dels veïns de la zona, Oscar López, que ràpidament ho ha comunicat a la direcció del centre educatiu per evitar que alguns infants puguin resultar ferits.
L'escola situada al barri de la Balconada ha abalisat amb cintes de perill i alguna tanca els peus de l'arbre on es troba el vesper. López explica que diumenge "estava estenent la roba i de gran com era, em pensava que era una pilota", però que "quan vaig veure que hi començaven a entrar i sortir vespes, em vaig espantar".
Curiosament, no és la primera vegada que aquest veí es queixa de l'arbre on s'han instal·lat les vespes, ja que "fa uns mesos, quan estava molt espès amb fulles, no podíem veure res quan sortíem" del seu pis. A més, afegeix que "quan fa molt de vent, les branques topen contra les finestres... s'hauria de podar".
Què fer amb els nius?
Les vespes asiàtiques fan dos tipus de nius: els primaris (més petits i resguardats de la pluja) i els secundaris (molt més grans i generalment en un lloc elevat, tot i que també es poden trobar a nivell de terra). Cal tenir en compte que, si som davant d’un niu i les vespes se senten amenaçades, ens poden atacar molts exemplars. Per tant, el més prudent és no apropar-s'hi i, sobretot, no manipular-lo.
Per tal d'evitar riscos, es recomana contactar amb empreses especialitzades:
- Si el niu es troba en un edifici privat, cal que la propietat contracti aquest servei a una empresa de control de plagues.
- Si el detecteu a la via pública o en espais que poden suposar un perill, com en escoles bressol, etc., cal informar a l’ajuntament corresponent, que se’n farà càrrec.
En tot cas, en qualsevol situació és recomanable utilitzar l’aplicació mòbil SITMUNcat Vespa asiàtica per introduir les dades de nius detectats.
