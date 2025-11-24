Condis inicia una campanya d’arrodoniment solidari a favor de Salut Mental d’Althaia
Els diners recaptats es destinaran a crear una sala de teràpia ocupacional per a infants i adolescents
REGIÓ7
El grup de supermercats Condis inicia una campanya solidària en benefici de la Fundació Althaia. L’establiment destinarà els diners que reculli entre aquest dilluns, 24 de novembre, i el 7 de gener del 2026 amb l’anomenat arrodoniment solidari a millorar l’àrea de Salut Mental de la institució. En concret, els fons recaptats es destinaran a la creació d’una sala de teràpia ocupacional per a infants i adolescents amb problemes de salut mental.
L’arrodoniment solidari, gestionat a través de Wordle, permet als clients de la major part dels supermercats Condis de tot Catalunya donar els cèntims restants del tiquet de compra a través del pagament amb targeta o mòbil.
Catalunya central
A la Catalunya Central, els establiments on es podrà fer l’arrodoniment seran els següents: a Manresa, Condis del carrer Sant Joan Baptista de la Salle i del carrer Sant Cristòfol; Condis d’Artés; Condis de Navarcles; Condis de Moià; Ondis de Castellterçol, i Condis de Calaf. Alguns establiments adherits al grup Condis darrerament no compten amb el sistema per poder realitzar l’arrodoniment.
Un dels vuit entres seleccionats
La Fundació Althaia és un dels vuit centres seleccionats per Condis per la seva campanya d’arrodoniment solidari del 2025, que està centrada en la salut. L’objectiu d’aquest any ha estat promoure diferents programes d’investigació mèdica, prevenció i suport a milers de pacients i les seves famílies de tot Catalunya.
A més d’Althaia, els hospitals seleccionats han estat l’Hospital de la Vall d'Hebron, l’Hospital Clínic i l’Hospital de la Santa Creu i Sant Pau, a Barcelona; el Parc Taulí Hospital Universitari, a Sabadell; l’Hospital Universitari Doctor Josep Trueta, a Girona; i l’Hospital Germans Trias i Pujol, a Badalona.
Salut Mental
El projecte de mecenatge de millora de l’àrea de Salut Mental d’Althaia té per objectiu aconseguir recursos per poder investigar i, alhora, humanitzar l’atenció i posar en marxa nous programes de suport que facilitin la recuperació del projecte de vida a persones amb problemes de salut mental i evitar així que tinguin possibles recaigudes.
Els fons obtinguts amb l’arrodoniment solidari de Condis es destinaran a fer realitat una sala de teràpia ocupacional per a infants i adolescents amb problemes de salut mental. En aquests moments Althaia ofereix el servei de teràpia ocupaciona, però no disposa d’un espai específic.
Poder comptar amb una sala de teràpia ocupacional permetrà millorar l’atenció i desenvolupar activitats i programes orientats a l’autonomia, la inclusió social i la millora de les habilitats funcionals, motrius i emocionals dels infants i joves atesos a Salut Mental.
- Dona bona olor i neteja al 100%: màgia per a la teva rentadora
- Dos mossos eviten el suïcidi d’una adolescent quan estava a punt de saltar d’un pont sobre la carretera
- D’on ve el calamar que mengem a Espanya?
- Tres adolescents apassionades per les matemàtiques: 'No m'agrada que es pensi que són només per gent friqui
- Andreu Buenafuente abandona TVE de manera inesperada per prescripció mèdica: «He de parar una mica»
- Rescaten en helicòpter una excursionista ferida quan pujava a la Roca Foradada
- La Sagrada Família s'inventa amb èxit un mercat per dinamitzar el barri
- Una gran hemorràgia després del part va delatar la mare inculpada per la mort del seu nadó a l'Alt Urgell