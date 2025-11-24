S'obre la convocatòria a les entitats que fan projectes socials per demanar l’Euro Solidari de la Transéquia 2026
El termini per presentar els projectes finalitza l'11 de desembre i la resolució es farà pública el 31 de desembre
Regió7/G.C.
La Fundació Aigües de Manresa-Junta de la Séquia (Parc de la Séquia) obre la convocatòria de l’Euro Solidari de la Transéquia 2026, adreçat a entitats que desenvolupen projectes socials a Manresa i el Bages. Aquest euro es recull en el decurs de la celebració de la Transéquia, que, des de Balsareny, passa pels termes municipals de Sallent, Santpedor i Sant Fruitós de Bages, i arriba finalment al Parc de l’Agulla de Manresa.
Una novetat de l'any passat
L’any passat el premi es va obrir per primera vegada a totes les entitats del territori. El projecte guanyador va ser el de l’Associació de Familiars de Malalts d’Alzheimer del Bages, Berguedà, Moianès i Solsonès, reconegut per la seva tasca de suport a persones afectades per demències i les seves famílies. El termini per presentar els projectes finalitzarà l’11 de desembre 2025. Els projectes s'hauran d'enviar a l'adreça electrònica info@parcdelasequia.cat juntament amb: una descripció, del projecte i el pressupost del projecte.
L’Euro Solidari vol reforçar iniciatives que generen impacte social i donar visibilitat al teixit comunitari. Podeu consultar les bases en aquest enllaç.
Els criteris a tenir en compte
La dotació econòmica estarà destinada a finançar un projecte específic, evitant cobrir les despeses estructurals de l’entitat. Els projectes es valoraran segons els següents criteris:
- Perspectiva de gènere. Es prioritzaran aquells projectes que integrin la igualtat de gènere com un dels seus valors principals.
- Educació. Seran valorats positivament els projectes que fomentin actituds i valors que ajudin a comprendre millor l’entorn, promovent la implicació activa en la creació d’una societat més justa i solidària.
- Impacte. Es tindran en compte aquells projectes que aconsegueixin un canvi significatiu en les actituds ciutadanes, especialment entre infants i joves.
- Model associatiu. Es valorarà el fet que l’entitat promotora del projecte tingui un model organitzatiu associatiu, democràtic i participatiu sòlid.
- Sostenibilitat. Els projectes que tinguin en compte criteris de sostenibilitat ambiental, com la reducció de residus o l’ús de materials reutilitzables, seran especialment considerats.
- Participació ciutadana. Es valoraran les iniciatives que involucrin activament la ciutadania en la seva implementació o en activitats derivades.
- Compromís social. Els projectes que adoptin els valors de l’economia social i solidària, especialment aquells que publiquin el seu balanç social, també tindran una consideració especial.
Podran optar als ajuts els projectes que comencin a partir de la publicació d’aquesta convocatòria i tinguin una durada estimada d’uns 12 mesos, tot i que no és un requisit estricte. Es valorarà positivament que els projectes i entitats proposades no hagin estat premiades en anteriors ocasions. La resolució es farà pública el 31 de desembre 2025.
