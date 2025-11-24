La crida a participar en la cavalcada de Manresa atrau el doble de voluntaris
Les inscripcions van a bon ritme i l’Ajuntament afirma que el seguici màgic comptarà amb una participació que permetrà lluir la nova posada en escena
La regidora de Comerç i de Cultura i Llengua, Tània Infante, va afirmar en el darrer ple municipal que la crida a la participació a la cavalcada de Reis ha tingut molt bona resposta i «en comparació amb les mateixes dates de l’any passat estem doblant el nombre de voluntaris».
Responent una pregunta del grup municipal de Junts, Tània Infante, va explicar que la cavalcada tindrà «un enfocament solemne, tradicional i una posada en escena més visual».
El dia 5 de gener, els tres Reis d’Orient arribaran a Manresa pel Pont Vell i, prèviament, el 2 de gener, arribarà el Príncep Assuan per recollir les cartes de les nenes i els nens de la ciutat per fer-les arribar a Ses Majestats.
La regidora de Comerç i de Cultura i Llengua va dir que les inscripcions van a bon ritme i la cavalcada «tindrà una participació que permetrà lluir la nova posada en escena».
La cavalcada de Reis de Manresa del pròxim 5 de gener es renovarà de dalt a baix. Tal com ja es va dir, la direcció artística anirà a càrrec d’Enric Llort -director artístic, guionista i actor-, tindrà el doble de pressupost que la darrera edició (de 75.000 a 150.000 euros) i es faran noves les carrosses. El responsable d’aquesta part del muntatge serà un equip format per cinc persones, amb el músic Roger Farré, baixista de la banda manresana Gossos, com a veu cantant.
Per fer possible aquesta nova cavalcada, l’Agrupació Cultural del Bages, que l’organitza, ha fet una crida a participar-hi activament. Totes les persones majors de 12 anys que en vulguin formar part poden inscriure’s fins al 30 de novembre. Sobretot, fan falta persones per acompanyar les carrosses amb temes lligats a la seguretat i el control durant la vetllada.
Suma d'esforços
El grup municipal de Junts va demanar a l’equip de govern d’ERC, PSC i Impulsem quin relat es transmetrà en la cavalcada de Reis d’enguany, quin ha estat el resultat de la crida a la participació ciutadana feta el mes d’octubre, si l’Ajuntament considera que és suficient per garantir el propòsit desitjat, si amb el pressupost duplicat, es considera que es disposa dels recursos suficients per assolir els objectius previstos i quins elements s’han reutilitzat d’edicions anteriors i quins s’han creat nous per a l’edició d’enguany.
Junts valora positivament la incorporació de professionals i la participació activa d’entitats del teixit cultural local, com l’Agrupació Cultural del Bages, l’Agrupació Sardanista Dintre el Bosc i el Casal de Dansaires Manresans.
Des del seu punt de vista, aquesta suma d’esforços pot contribuir a recuperar una cavalcada amb força, qualitat i identitat pròpia.
Tanmateix, el grup municipal de Junts per Manresa, presidit per Ramon Bacardit, recorda que la cavalcada de Reis «no és només una producció artística, sinó una tradició amb relat propi i una forta càrrega simbòlica. Per aquest motiu, és rellevant conèixer amb quin enfocament conceptual i participatiu s’està treballant en aquesta edició».
