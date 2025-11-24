La depuradora de Manresa es guanya un espai al Museu del Tèxtil i l’Aigua
L’equipament fa 40 anys que tracta les aigües residuals per tornar-les netes al riu
La depuradora de Manresa compleix 40 anys. El regal d’aniversari ha sigut poder comptar amb una exposició pròpia al Museu del Tèxtil i de l’Aigua que s’ha inaugurat aquest dilluns a la tarda. Una gran turbina que fa 40 anys servia per airejar l’aigua, un dels processos biològics de depuració, dona la benvinguda als visitants. Ara, amb noves tecnologies, la turbina en qüestió ha passat a ser això, una peça de museu. La depuradora, al peu de la carretera C-55 al sector del barri dels Comtals, presta servei a Manresa i Sant Joan de Vilatorrada.
La inauguració ha estat concorreguda. El gerent d’Aigües de Manresa, Antoni Ventura, ha fet d’amfitrió. També han assistit a l’acte els alcaldes de Manresa, Marc Aloy; el de Sant Joan de Vilatorrada, Jordi Solernou; i el d’Aguilar de Segarra, Ricard Tomàs. Representants d’universitats com el rector de l’Autònoma de Barcelona, Javier Lafuente; de l’Agència Catalana de l’Aigua o els exalcaldes Valentí Junyent i Josep Camprubí.
La turbina en qüestió dona pas a tot un seguit de plafons i projeccions audiovisuals que expliquen d’una forma planera i entenedora tot el procés de depuració de les aigües residuals de Manresa i Sant Joan de Vilatorrada fins a tornar al riu l’aigua ja neta. Funciona les 24 hores del dia els 365 dies de l’any, i permet tornat l’aigua al riu, ja neta.
Un àmbit que faltava
«Fins ara el museu tenia ben coberta el procés de potabilització de l’aigua i el clavegueram, però no el de depuració», ha explicat Ventura. Ha recordat que la planta potabilitzadora de Manresa forma part del primer pla de sanejament de Catalunya, i la depuradora de Manresa va ser una de les primeres que es va posar en marxa. Ha opinat que és important fer-ne difusió perquè és un àmbit desconegut però molt important. Segons la seva opinió, treballar en aquesta àrea és pràcticament vocacional perquè és complex. «No és una ciència exacta, sinó que contínuament s’han de fer proves».
A la inauguració també ha parlat el cap del departament de Tecnologia i Operacions de l’Agència Catalana de l’Aigua, Jordi Robusté, que ha recordat que un cop es va llicenciar en químiques, va treballar a la depuradora de Manresa. Robusté ha explicat que de la vintena de depuradores que es van posar en marxa fa quaranta anys s’ha passat a les 528 actuals. Ha tingut un record per l’anterior gerent d’Aigües de Manresa, el finat Josep Alabern, un «home de conviccions fermes i dialogants, gran defensor de la gestió pública de l’aigua».
La vicepresidenta de la Mancomunitat Bages-Moianès per l’Aigua i regidora a l’Ajuntament de Manresa, Mariana Romero, ha dit que és important prendre consciència de la importància de la depuració de l’aigua, i ha afirmat que en època de sequera ha jugat un paper important per abastir la ciutat d’aigua regenerada per regar parcs jardins, i netejar carrers.
Gestió pública
L’alcalde de Manresa, Marc Aloy, ha tancat el torn de parlaments. Ha destacat que gràcies a la depuradora el riu ha recuperat la seva biodiversitat, i que el que va ser una aliança estratègica entre Manresa i Sant Joan de Vilatorrada s’ha convertit en una mancomunitat de 24 municipis del Bages i del Moianès, amb una vintena de depuradores.
Finalment, ha remarcat que a les comarques centrals es fa una gestió pública de l’aigua, «un bé escàs que s’ha de garantir a tothom sense fer negoci». En aquest context Aigües de Manresa «és la joia de la corona». Ha dit que «tota la gestió de l’aigua es fa a través d’una gestió pública que ens dona sobirania, i això no ens ho hem de deixar perdre».
A continuació la cap de depuració d’Aigües de Manresa, Maria Jou, i el director d’explotació, David Güell, han fet de guia per l’exposició. Amb anècdota inclosa quan Güell ha explicat que l’any 1985, quan es va posar en marxa la depuradora de Manresa, ell va començar els estudis de Química. Tres dels seus professors han assistit a l’acte: Javier Lafuente, Manel Poch, i Jordi Robusté.
Visita guiada
La commemoració del 40è aniversari de la depuradora de Manresa-Sant Joan de Vilatorrada continuarà aquest dissabte al matí amb una visita guiada a l’equipament. La visita permetrà conèixer de prop les instal·lacions i les innovacions tecnològiques que s’hi han implantat en els darrers anys. Cal inscriure’s prèviament.
- Dona bona olor i neteja al 100%: màgia per a la teva rentadora
- Dos mossos eviten el suïcidi d’una adolescent quan estava a punt de saltar d’un pont sobre la carretera
- D’on ve el calamar que mengem a Espanya?
- Tres adolescents apassionades per les matemàtiques: 'No m'agrada que es pensi que són només per gent friqui
- Ramón Vallés, pilot d'Igualada: «Viatgem qualsevol hora i dia de l’any»
- Andreu Buenafuente abandona TVE de manera inesperada per prescripció mèdica: «He de parar una mica»
- Rescaten en helicòpter una excursionista ferida quan pujava a la Roca Foradada
- Una gran hemorràgia després del part va delatar la mare inculpada per la mort del seu nadó a l'Alt Urgell