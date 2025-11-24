Cada dia es fan quatre trucades al 112 per violència masclista a Manresa
La capital del Bages és l'onzena ciutat des d'on s'han fet més trucades aquest 2025, 1.169 entre gener i octubre
El telèfon d’emergències 112 ha rebut, des de l'1 de gener i fins al 31 d’octubre d’aquest 2025, un total de 1.169 trucades fetes des de Manresa -unes quatre al dia- relacionades amb la violència masclista, segons dades facilitades per la Generalitat com a prèvia del 25 de novembre, Dia Internacional per a l'eliminació de la violència envers les dones.
A tot Catalunya, van ser 68.219 trucades, una xifra que és pràcticament igual (-0,44%) que en el mateix període del 2024 (68.521). Cal tenir en compte que la xifra de trucades al 112 no equival a la xifra de casos, ja que un mateix fet pot provocar diverses trucades, ja sigui de la mateixa víctima, de testimonis o de familiars. En el cas concret de Manresa, per exemple, des de principis d’aquest any, el Servei d’Informació i Atenció a la Dona Montserrat Roig (SIAD) ha dut a terme 1.464 atencions a 295 dones. D’aquestes, 142 dones han patit situacions de violència masclista.
En xifres totals, la capital del Bages és l'onzena ciutat de Catalunya des d'on s'han fet més trucades al 112 aquest 2025 per violència de gènere. Per davant seu hi ha Barcelona (15.182), l’Hospitalet de Llobregat (4.291), Terrassa (2.704), Badalona (2.368), Sabadell (2.199), Tarragona (1.786), Lleida (1.687), Santa Coloma de Gramenet (1.449), Reus (1.440) i Girona (1.243).
De 10 a 11 de la nit, el moment crític
Pel que fa a la distribució horària i setmanal de les trucades, el 112 detalla que es manté la tendència dels anys anteriors: les hores de major incidència són entre les 8 del vespre i la 1 de la nit, amb el pic màxim entre les 10 i les 11 de la nit.
Els dissabtes i els diumenges són els dies amb més trucades, amb un total de 12.249 a tot Catalunya els diumenges i 11.380 els dissabtes, mentre que els dijous són els dies que sumen menys trucades (8.711).
