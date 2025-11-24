Entitats de Manresa signen un manifest contra el parquing de la futura seu de la Generalitat: "Fer-lo seria una clara cacicada imposada a la ciutat per interessos personals"
El text denuncia que la creació d'aquesta infraestructura podria provocar "danys en el patrimoni" de la capital del Bages
Regió7
Diverses entitats manresanes han signat un manifest contra el pàrquing de la nova seu del Govern de la Generalitat de Catalunya a Manresa. Tal com va avançar Regió7, el futur espai inclourà en l’edifici de nova construcció situat al solar entre els carrers de la Codinella i de Galceran Andreu un aparcament soterrat amb cabuda per a una vintena de places. Amb entrada per la Via de Sant Ignasi, implicarà fer una excavació de molta fondària en un punt de la ciutat especialment delicat per la presència de patrimoni, com un tram de l’antiga muralla medieval i la basílica de la Seu. Aquest és el manifest que persones i entitats han fet públic:
El futur edifici de la Generalitat que s’ha de construir a la Baixada de la Seu de Manresa és una obra necessària i esperada de fa anys. Serà una obra positiva per a Manresa i per al Bages.
Però el projecte contempla construir un pàrquing de 21 places al subsol, un aparcament excavat a la roca del Puigcardener, tindria entrada per la via de Sant Ignasi.
No estem gens d’acord que es construeixi aquest pàrquing per les següents raons:
- L’excavació dins la roca, segons quin sistema tècnic s´empri, pot provocar vibracions que es podrien transmetre pel substracte i afectarien l’estabilitat d’edificis del patrimoni com la Seu, la muralla, casa Asols, casa Planell, façana Jutjats i altres edificis dels voltants.
- Excavar un pàrquing dins la roca és extremadament problemàtic tal com es va demostrar en el pàrquing de la Reforma on van aparèixer problemes geològics imprevistos que van retardar i encarir el cost de l’obra.
- Projectar aquest pàrquing és la demostració d’una falta de sensibilitat envers el patrimoni manresà per part dels tècnics de la Generalitat. Aquest pàrquing sols seria per als alts funcionaris de la Generalitat, un pàrquing per a VIP.
- Fer el pàrquing seria una clara cacicada imposada a la ciutat per interessos personals. I a més seria una clara malversació de diners públics en perjudici de tothom.
- Cal tenir present que ben a la vora hi ha el pàrquing de les Escodines i el de la Reforma. Per tant és una cosa del tot innecessària que respon a un caprici d’uns funcionaris que no respecten el nostre patrimoni.
Per aquestes raons exposades:
- Demanem a l’Ajuntament de Manresa que defensi el interessos de la ciutat i en especial el nostre patrimoni com la Seu i la muralla de probables i greus perills per a la seva estabilitat. Voldríem saber quina és l’opinió dels tècnics i dels polítics del nostre Ajuntament sobre aquesta qüestió.
- Demanem al Govern de la Generalitat que reconsideri el projecte i la mala decisió presa per alguns tècnics de fer un pàrquing foradant la roca del Puigcardener que pot ocasionar greus perjudicis al patrimoni de Manresa com la Seu i la muralla i altres edificis adjacents. Un pàrquing totalment elitista i innecessari contrari als interessos de tothom.
- Si al final es desestimessin les nostres reivindicacions i es decideix fer l’excavació a la roca, demanem a l´Ajuntament que es faci amb el control de geòlegs especialistes en geotècnia que haurien de ser d’una entitat pública.
SÍ a l’edifici de la Generalitat NO al pàrquing VIP !!
