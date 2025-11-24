Fanals intermitents sorprenen conductors a Manresa
Diumenge al vespre, al passeig del Riu, es podia veure les lluminàries fent pampallugues
REGIÓ7
Els conductors que transitaven diumenge al vespre pel passeig del Riu de Manresa van poder assistir a un improvisat espectacle de llums.
Els fanals feien pampallugues com si seguissin el ritme del trànsit. Algun problema en la connexió va fer que s'encenguessin i apaguessin generant intermitències que són habituals quan afecten una sola lluminària, però que combinades feien el seu efecte tant pel que fa als conductors com a les persones que transitaven pel sector.
El joc de llums tenia lloc amb la Casa d'Exercicis Espirituals i la Cova de Sant Ignasi il·luminades al fons i arribava fins a la rotonda de Sant Marc.
