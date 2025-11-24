La Fira de Sant Andreu torna a Manresa amb novetats
Hi haurà cavallets a la plaça Sant Domènec i es podrà gaudir d’una cercavila i d'una exposició de Gegants i Capgrossos
REGIO7
Els dies 28, 29 i 30 de novembre, Manresa celebra una nova edició de la tradicional Fira de Sant Andreu, organitzada per la Unió de Botiguers i Comerciants de Manresa, que donarà el tret de sortida a la campanya de Nadal.
La Fira arriba carregada d’activitats culturals i propostes pensades per dinamitzar el comerç local. A més de la tradicional mostra d’artesania, atraccions i comerç al carrer, diumenge 30 al migdia podreu gaudir d’una cercavila i exposició de Gegants i Capgrossos. Divendres i dissabte, el CAE organitza una Gimcana de Valors en diverses botigues del centre, una activitat gratuïta i ideal per viure el comerç en família.
Cavallets a Sant Domènec
Com a novetat, la plaça Sant Domènec oferirà cavallets per als més petits. I no hi pot faltar la tercera edició del Tast d’Escudella, amb el cuiner Nani Sala, que ensenyarà com preparar aquest clàssic de la cuina catalana al pati del Kursaal, dissabte al migdia (activitat gratuïta).
També podreu descobrir el TasTANDREU, un tour gastronòmic pels establiments del voltant de la Fira. A tot plegat s’hi sumen les visites teatralitzades a l’Hospital de Sant Andreu i la tómbola solidària de diumenge a la plaça Neus Català.
La Fira de Sant Andreu marca l’inici de la campanya comercial de Nadal a Manresa. És un moment ideal per avançar compres i trobar productes únics, amb l’atenció pròxima, amable i cuidada que caracteritza el comerç de proximitat.
- Dona bona olor i neteja al 100%: màgia per a la teva rentadora
- D’on ve el calamar que mengem a Espanya?
- Tres adolescents apassionades per les matemàtiques: 'No m'agrada que es pensi que són només per gent friqui
- Dos mossos eviten el suïcidi d’una adolescent quan estava a punt de saltar d’un pont sobre la carretera
- Andreu Buenafuente abandona TVE de manera inesperada per prescripció mèdica: «He de parar una mica»
- Rescaten en helicòpter una excursionista ferida quan pujava a la Roca Foradada
- La Sagrada Família s'inventa amb èxit un mercat per dinamitzar el barri
- Mor una noia de 17 anys en un accident de moto al Bruc