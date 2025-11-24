Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

La Fira de Sant Andreu torna a Manresa amb novetats

Hi haurà cavallets a la plaça Sant Domènec i es podrà gaudir d’una cercavila i d'una exposició de Gegants i Capgrossos

Imatge de l'edició de l'any passat d ela fira de Sant Andreu

Imatge de l'edició de l'any passat d ela fira de Sant Andreu / Arxiu/Mireia Arso

Els dies 28, 29 i 30 de novembre, Manresa celebra una nova edició de la tradicional Fira de Sant Andreu, organitzada per la Unió de Botiguers i Comerciants de Manresa, que donarà el tret de sortida a la campanya de Nadal.

La Fira arriba carregada d’activitats culturals i propostes pensades per dinamitzar el comerç local. A més de la tradicional mostra d’artesania, atraccions i comerç al carrer, diumenge 30 al migdia podreu gaudir d’una cercavila i exposició de Gegants i Capgrossos. Divendres i dissabte, el CAE organitza una Gimcana de Valors en diverses botigues del centre, una activitat gratuïta i ideal per viure el comerç en família.

Cavallets a Sant Domènec

Com a novetat, la plaça Sant Domènec oferirà cavallets per als més petits. I no hi pot faltar la tercera edició del Tast d’Escudella, amb el cuiner Nani Sala, que ensenyarà com preparar aquest clàssic de la cuina catalana al pati del Kursaal, dissabte al migdia (activitat gratuïta).

També podreu descobrir el TasTANDREU, un tour gastronòmic pels establiments del voltant de la Fira. A tot plegat s’hi sumen les visites teatralitzades a l’Hospital de Sant Andreu i la tómbola solidària de diumenge a la plaça Neus Català.

La Fira de Sant Andreu marca l’inici de la campanya comercial de Nadal a Manresa. És un moment ideal per avançar compres i trobar productes únics, amb l’atenció pròxima, amable i cuidada que caracteritza el comerç de proximitat.

