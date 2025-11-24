Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Incivisme al carrer Arquitecte Gaudí de Manresa

Veïns molestos per la combinació de bosses de deixalles a terra i restes de mobles abandonats

Una zona ben poc polida

Una zona ben poc polida / Arxiu Particular

REGIÓ7

Manresa

Veïns del carrer Arquitecte Gaudí de Manresa han mostrat el seu enuig amb la concentració de bosses de deixalles fora dels contenidors.

Segons han explicat, la situació s'agreuja per actes d'incivisme com l'abandonament de mobles a prop de l'àrea de recollida de residus. Les peces d'armaris i altre mobiliari s'han deixat incívicament a la vorera recolzades en persianes metàl·liques en comptes d'avisar al 010 per acordar la recollida pels serveis municipals.

Escombraries i mobles

Escombraries i mobles / Arxiu Particular

TEMES

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents