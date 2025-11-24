Incivisme al carrer Arquitecte Gaudí de Manresa
Veïns molestos per la combinació de bosses de deixalles a terra i restes de mobles abandonats
REGIÓ7
Manresa
Veïns del carrer Arquitecte Gaudí de Manresa han mostrat el seu enuig amb la concentració de bosses de deixalles fora dels contenidors.
Segons han explicat, la situació s'agreuja per actes d'incivisme com l'abandonament de mobles a prop de l'àrea de recollida de residus. Les peces d'armaris i altre mobiliari s'han deixat incívicament a la vorera recolzades en persianes metàl·liques en comptes d'avisar al 010 per acordar la recollida pels serveis municipals.
